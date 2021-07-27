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Советский Союз на снимках Владимира Владимировича Богданова

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1965
1965

1970-е. Сабантуй
1970-е. Сабантуй

1970-е. Старая Вологда
1970-е. Старая Вологда

1970-е. Челябинск. Без названия
1970-е. Челябинск. Без названия

1974. «Несмотря на погоду»
1974. «Несмотря на погоду»

1974. Деревня Березово
1974. Деревня Березово

1974. Магнитка. Зимняя рыбалка
1974. Магнитка. Зимняя рыбалка

1974. Пастух-аварец
1974. Пастух-аварец

1975. Мансята. Хакассия
1975. Мансята. Хакассия

1975. Рабочий КАМАЗа. Набережные Челны
1975. Рабочий КАМАЗа. Набережные Челны

1980. Гулрипши, сентябрь, «человек и море»
1980. Гульрипши,«Человек и море»

1980. Юрий Сергеевич Рытхэу на острове Русский
1980. Юрий Сергеевич Рытхэу на острове Русский

1982. Всем семейством на базар. Самаркандская обл., г. Каттакурган
1982. Всем семейством на базар. Самаркандская обл., г. Каттакурган

1983. На даче, село Неприе
1983. На даче, село Неприе

1986. Транспарант в голой степи (Хакасия) «Маразм крепчал»
1986. Транспарант в голой степи (Хакасия) «Маразм крепчал»

1990. «Бог терпел и нам велел». Луганск
1990. «Бог терпел и нам велел». Луганск

1990. «Воду отключили»
1990. «Воду отключили»

1994. Селигер, деревня Березовый рядок
1994. Селигер, деревня Березовый рядок

1995.«На мотоцикле». Нижний Новгород. Улица Черниговская возле переулка Гаршина
1995.«На мотоцикле». Нижний Новгород. Улица Черниговская возле переулка Гаршина

2000. Верхневолжье
2000. Верхневолжье

Без подписи
Без подписи

Без подписи
Источник: https://humus.livejournal.com/7897317.html
Метки: история, Россия, фото
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