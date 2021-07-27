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“Как Петр I “обустраивал” Россию “. Часть 2-я. Выпуск № 35. Е.Ю.Спицын “История России. Курс лекций

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Опубликовано на канале День ТВ 27 декабря 2016 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KySzczJ7dWk
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