Рассказы о науке. Биофизические закономерности природы (1986)
Рассказы о науке. Фильм 3
Об изучении биофизических закономерностей природы и новых методах исследований, предложенных советскими учёными и нашедших широкое применение в народном хозяйстве. Рассказывается об открытии Борисом Белоусовым периодической реакции, показано познание автоволновых процессов в природе учёными Института биофизики в Пущино; второй сюжет посвящён изобретению Сергеем Брюхоненко первого в мире аппарата искусственного кровообращения и продолжению его дела советскими медиками и инженерами (работы по пересадке сердца), заключает фильм рассказ об аэрокосмическом исследовании пустыни.
В фильме прозвучали стихи Рабиндраната Тагора, Валерия Брюсова, Эдуарда Багрицкого, Самуила Маршака.
#НаучноПопулярныйФильм
Киевнаучфильм, по заказу Гостелерадио СССР, 1986
Автор сценария – Лев Николаев
Автор сценария – Юрий Иванов
Режиссер – Юрий Иванов
Оператор – О. Зорин