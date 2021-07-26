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Рассказы о науке. Биофизические закономерности природы (1986)

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Рассказы о науке. Фильм 3
Об изучении биофизических закономерностей природы и новых методах исследований, предложенных советскими учёными и нашедших широкое применение в народном хозяйстве. Рассказывается об открытии Борисом Белоусовым периодической реакции, показано познание автоволновых процессов в природе учёными Института биофизики в Пущино; второй сюжет посвящён изобретению Сергеем Брюхоненко первого в мире аппарата искусственного кровообращения и продолжению его дела советскими медиками и инженерами (работы по пересадке сердца), заключает фильм рассказ об аэрокосмическом исследовании пустыни.

В фильме прозвучали стихи Рабиндраната Тагора, Валерия Брюсова, Эдуарда Багрицкого, Самуила Маршака.

#НаучноПопулярныйФильм
Киевнаучфильм, по заказу Гостелерадио СССР, 1986

Автор сценария – Лев Николаев
Автор сценария – Юрий Иванов
Режиссер – Юрий Иванов
Оператор – О. Зорин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7IE5OCppw6w
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