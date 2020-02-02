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Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

18:31. 2 февраля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИЗВЕСТИЯ @ Александр Буланов

Освоение Арктики, создание прорывных методов изучения земной коры, развитие термоядерной энергетики, информационных технологий, лазеров — вот далеко не полный список задач и направлений, в которых прославился выдающийся физик, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Павлович Велихов. 2 февраля ученому исполнилось 85 лет. «Известия» рассказывают о некоторых вехах его научной биографии.

Дальше жизни

Имя академика, почетного президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгения Велихова широко известно как в России, так и далеко за ее пределами. Для одних оно ассоциируется с импульсными МГД-генераторами для глубинного зондирования земной коры и созданием программ развития управляемого термоядерного синтеза, а для других — с деятельностью компании «Росшельф», занимающейся освоением морских нефтегазовых месторождений в Арктике, и платформой «Приразломная», созданной по его инициативе. Также прославленный академик стоял у истоков российской информатики, активно развивал лазерные технологии для самых разных применений.

Такая широта научных интересов, любознательности, энергии до сих пор поражает его коллег, друзей, учеников.

Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

Cотрудник Комитета по защите природных ресурсов США Томас Кохрэн и вице-президент АН СССР Евгений Велихов во время совместной поездки в Казахстан для установки оборудования, регистрирующего ядерные взрывы, 1986 год. Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

— Я хотел бы подчеркнуть, что есть некоторые люди, чья деятельность, можно сказать, имеет цивилизационные масштабы, — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. — Они всегда имеют цель «дальше жизни» одного поколения, нацеленную в будущее. Таких людей очень мало, и Евгений Павлович — один из них.

Работающие с Велиховым ученые рассказывают о его уникальной способности первым оценить перспективы новых научных направлений, технологий, увлечь этим своих коллег, организовать целые проекты, в том числе и международного масштаба. Под его руководством, по инициативе были заложены основы для развития целого ряда новых направлений науки и техники, создания сложнейших технических систем и производств во многих областях, в том числе и для обороноспособности страны.

Знак из космоса

Интерес к науке, любознательность и упорство в достижении цели проявились у Евгения Велихова ещё в детстве — по его словам, учась в 6-м классе, он нашел у подмосковной деревни Веледниково необычный камень, похожий на метеорит, и написал об этом в Академию наук СССР. Несмотря на то что космическое происхождение образца не подтвердилось, молодой человек не потерял веру в науку и активно занялся самообразованием в области теоретической физики.

Уже в 8-м классе он начал посещать лекции на физическом факультете МГУ и поступил туда после окончания школы в 1952-м. Спустя два года Евгений Велихов создал свой первый прибор — лазерный спектрометр, а в 1956-м был направлен на дипломную практику в теоретический сектор Института атомной энергии АН СССР (ныне — НИЦ «Курчатовский институт»),  с которым оказалась связана вся его последующая научная судьба.

Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

Вице-президент АН СССР академик Евгений Велихов прибыл в Каркаралинск для осуществления советско-американского проекта по установке сейсмологического оборудования, 1986 год. Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Первым направлением исследований ученого стала разработка сверхмощных импульсных МГД-генераторов, способных осуществлять прямое преобразование энергии движущегося тела (в данном случае — плазмы) в электричество. Впоследствии эти приборы, способные выдать огромное количество энергии за небольшой отрезок времени, начали использовать при изучении земной коры для сейсморазведки и поиска полезных ископаемых.

Увлеченность Евгения Велихова этой работой заставила его задержаться с защитой кандидатской диссертации. Зато в итоге ученый совет сразу присудил ему степень доктора физико-математических наук.

Международная известность

Дальнейшую научную карьеру физика можно назвать головокружительной — в 30 лет он становится доктором
наук, в 33 года — членом-корреспондентом АН СССР, в неполные 40 лет — академиком, а вскоре — самым молодым вице-президентом Академии наук СССР. В 1971-м Евгений Велихов становится заместителем директора Института атомной энергии им. И.В. Курчатова по научной работе. В Курчатовском институте Евгений Велихов почти за 50 лет работы прошел огромный путь: от аспиранта и младшего научного сотрудника до президента центра.

Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

Владимир Путин и Евгений Велихов во время запуска Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения, 1 октября 1999 года. Фото: Global Look Press/Alexandr Yakovlev

Не заставила себя ждать и международная известность — в 1973-м Велихова назначают научным руководителем исследований управляемого термоядерного синтеза (УТС) и доверяют ему представлять страну в МАГАТЭ по этому направлению. И эти исследования в скором времени удалось перевести на принципиально новый уровень.

— В 1975 году стало ясно, что в области термоядерного синтеза мы сильно отстаем от Соединенных Штатов, — вспоминает Евгений Велихов. — На XXV съезде КПСС (прошел в 1976 году. — «Известия») было принято решение о запуске советской программы по токамакам, а затем вышло постановление правительства, заложившее всю базу для создания отечественных термоядерных установок.

Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

Члены правительственной комиссии на ЧАЭС: заместитель председателя Совета Министров СССР Иван Силаев, председатель Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды Юрий Израэль и вице-президент АН СССР Евгений Велихов, 1986 год. Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров и Владимир Репик

Два года спустя ученый возглавил физико-математическую секцию АН СССР и стал вице-президентом Академии наук, вплотную начав заниматься развитием компьютерной техники и микроэлектроники. В результате в АН СССР было образовано Отделение информационных технологий, которое и возглавил Евгений Павлович. Один из ярких примеров из 1980-х — тогда была создана система автоматизированного проектирования для автомобильного завода ЗИЛ.

Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

Евгений Велихов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Фото: НИЦ Курчатовский институт

— У себя в маленьком кабинете в Президиуме АН СССР он (Евгений Велихов. — «Известия») с 1981 года каждую среду начал проводить семинар. В нем участвовал очень узкий круг приглашенных слушателей, а в качестве докладчиков выступали специалисты, которые занимались искусственным интеллектом. Тогда это направление только-только «вылупилось из яйца», — рассказал «Известиям» Михаил Ковальчук. — И именно из данного семинара фактически выросла вся дальнейшая деятельность в области микроэлектроники.

Научная ответственность

Ученый не переставал заниматься и термоядерной энергетикой, которая стала его основным научным направлением на долгие годы. В сентябре 1985 года он сопровождал Михаила Горбачева в поездке в Париж, где глава государства выступил с инициативой международного сотрудничества по термоядерной программе.

— Это было одним из тех направлений в науке и технике, где Советский Союз мог работать на равных с любой страной мира, — отмечает Евгений Велихов. — При встрече с Франсуа Миттераном Горбачев высказал идею о совместной работе, а я ввел президента Франции в суть дела, рассказал о деталях.

Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

Академик Евгений Велихов (второй слева), генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (четвертый слева) и президент Французской Республики Франсуа Миттеран (второй справа) во время переговоров в Елисейском дворце, 1985 год. Фото: ТАСС/Юрий Лизунов, Валерий Христофоров

Затем эта инициатива получила поддержку целого ряда других государств, что в итоге позволило объединить ученых ведущих стран в разработке проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) — принципиально нового источника энергии.

Именно Евгений Велихов был его инициатором и вдохновителем, ИТЭР стал главным проектом его жизни, в его основе — не просто создание новой технологии получения энергии, но фактически переход к новым принципам овладения энергией, процессам, происходящим на Солнце.

Большое внимание Евгений Велихов всегда уделял и подготовке нового поколения ученых. Для этого он организовал новую кафедру в МГУ и факультет проблем физики и энергетики в МФТИ. Затем он начал поддерживать движение молодежи в международном масштабе — десятки тысяч детей прошли через его программу «Достижения молодых».

В 2006 году Евгений Велихов был назначен секретарем вновь созданной Общественной палаты Российской Федерации, которой успешно руководил в течение девяти лет, а сегодня остается почетным секретарем ОП РФ.

Наука видеть будущее: выдающемуся физику Евгению Велихову — 85

Во время вручения Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени, 2005 год. Фото: ТАСС/Владимир Родионов

Если перечислить все те позиции, посты, награды, которых был удостоен Евгений Павлович, этого хватило бы на десяток выдающихся людей, ученых. Один из самых ярких знаков признания заслуг этого выдающегося ученого: Евгений Велихов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Недавним указом президента Российской Федерации Евгению Велихову за особые заслуги перед государством и народом присвоено звание «Герой Труда РФ».

Обложка: Фото НИЦ Курчатовский институт

Источник: https://nstarikov.ru/nauka-videt-budushhee-vydajushhemusja-fiziku-evgeniju-velihovu-85-112796

Метки: чит.клуб

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