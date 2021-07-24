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Александр Дюма. Граф Монте-Кристо (аудиокнига)

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«Граф Монте-Кристо» — Это один из самых популярных и экранизированных историко-приключенческих романов Александра Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей. Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской полиции. Преданный кем-то из друзей, Эдмон Дантес попадает в замок Иф. Он теряет все: свою любимую, отца, доброе имя, свободу. В забытой Богом темнице Дантес решает покончить с собой. Но, будучи уже при смерти, вдруг слышит, что кто-то роет недалеко от его камеры. Он знакомится с итальянским аббатом Фариа. Мудрый богатый старик открывает Эдмону глаза на происшедшее и, привязавшись к молодому товарищу, рассказывает о своих сокровищах, спрятанных на острове Монте-Кристо. Вместе они готовят побег, но Фариа умирает…
   Роман был написан в 1844—45 годах. Имя своему герою писатель придумал во время путешествия по Средиземному морю, когда он увидел остров Монтекристо и услышал легенду о зарытых там несметных сокровищах.
Издательство: студия АРДИС
Жанр: Исторический роман, приключения
Год выпуска: 2004
Исполнитель: Сергей Кирсанов

СОДЕРЖАНИЕ:
Часть первая
I. Марсель. Прибытие
II. Отец и сын
III. Каталанцы
IV. Заговор
V. Обручение

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AD7NoHznB18&list=PLvqq5OCJ1ywdVn0d4buyO0VuXu8GzHHyo&index=2
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