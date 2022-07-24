Представляем вашему вниманию рассказ Александра Дюма "Верность до гроба", который входит в цикл сборников "Классика зарубежного рассказа", где собраны лучшие рассказы выдающихся зарубежных писателей.

©&℗ ИП Воробьёв В.А.

©&℗ ИД СОЮЗ

Все сборники цикла "Классика зарубежного рассказа" вы найдете на ЛитРес – https://bit.ly/3vc1Sbo

Также не пропустите серию аудиокниг "Классика на все времена" – https://bit.ly/3rO8gpr

Также не пропустите другие аудиокниги А. Дюма в исполнении актеров театра и кино:

«Граф Монте-Кристо» – https://bit.ly/2W7n4A1

«Калабрийские бандиты» – https://bit.ly/2W67JU9

«Три мушкетера» читает В. Смехов – https://bit.ly/2VSzIpY

«Капитан Поль» – https://bit.ly/3aAguaq

«Учитель фехтования» – https://bit.ly/2G6k0zy

Вся трилогия о друзьях-мушкетёрах в исполнении Сергея Чонишвили:

«Три мушкетера» – https://bit.ly/30TkqSz

«Двадцать лет спустя» – https://bit.ly/37DwwAB

«Виконт де Бражелон. Том Первый. Часть 1» – https://bit.ly/33AoVVI

«Виконт де Бражелон. Том Первый. Часть 2» – https://bit.ly/3yMovHe

«Виконт де Бражелон. Том Первый. Часть 3» – https://bit.ly/3csiKau

«Виконт де Бражелон. Том Второй. Часть 4» – https://bit.ly/3B0j4HC

«Виконт де Бражелон. Том Второй. Часть 5» – https://bit.ly/3zk6Bx5

«Виконт де Бражелон. Том Второй. Часть 6» – https://bit.ly/3v49pfs

Желаем вам приятного прослушивания!