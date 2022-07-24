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АЛЕКСАНДР ДЮМА «ВЕРНОСТЬ ДО ГРОБА». Аудиокнига. Читает Александр Котов

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Представляем вашему вниманию рассказ  Александра Дюма "Верность до гроба", который входит в цикл сборников "Классика зарубежного рассказа", где собраны лучшие рассказы выдающихся зарубежных писателей.

©&℗ ИП Воробьёв В.А.
©&℗ ИД СОЮЗ

Все сборники цикла "Классика зарубежного рассказа" вы найдете на ЛитРес – https://bit.ly/3vc1Sbo

Также не пропустите серию аудиокниг "Классика на все времена" – https://bit.ly/3rO8gpr

Также не пропустите другие аудиокниги А. Дюма в исполнении актеров театра и кино:
«Граф Монте-Кристо» – https://bit.ly/2W7n4A1
«Калабрийские бандиты» – https://bit.ly/2W67JU9
«Три мушкетера» читает В. Смехов – https://bit.ly/2VSzIpY
«Капитан Поль» – https://bit.ly/3aAguaq
«Учитель фехтования» – https://bit.ly/2G6k0zy

Вся трилогия о друзьях-мушкетёрах в исполнении Сергея Чонишвили:
«Три мушкетера» – https://bit.ly/30TkqSz
«Двадцать лет спустя» – https://bit.ly/37DwwAB
«Виконт де Бражелон. Том Первый. Часть 1» –  https://bit.ly/33AoVVI
«Виконт де Бражелон. Том Первый. Часть 2» –  https://bit.ly/3yMovHe
«Виконт де Бражелон. Том Первый. Часть 3» –  https://bit.ly/3csiKau
«Виконт де Бражелон. Том Второй. Часть 4» –  https://bit.ly/3B0j4HC
«Виконт де Бражелон. Том Второй. Часть 5» –  https://bit.ly/3zk6Bx5
«Виконт де Бражелон. Том Второй. Часть 6» –  https://bit.ly/3v49pfs

Желаем вам приятного прослушивания!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N9dyG1L1s-w
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