Один из прототипов графа Монте-Кристо

Мы привыкли к тому, что работы Александра Дюма можно было бы назвать историческими с очень большой натяжкой. Одно его выражение о том, что история – это ржавый гвоздь, на который он вешает свой роман, – уже должно быть предупреждающим сигналом размером с маяк. И все же…

Дюма мастер находить колоритных персонажей в истории и удивительным образом переносить их на страницы своих произведений. Одним из героев, у которых был реальный прототип, любимый многими Граф Монте-Кристо.

Эдмон Дантес (кстати, почему Дантес, не потому ли, что Дюма=Пушкин?), безвинно осужденный к заточению в неприступной крепости и позже сумевший совершить побег, чтобы осуществить месть, мог появиться на свет, в том числе, и благодаря истории, однажды действительно произошедшей во Франции.

В городе Ниме сапожник Франсуа Пико готовился к свадьбе с одной состоятельной дамой. Четверо его приятелей, обуреваемые сильнейшей завистью, решили погубить молодого человека придумав выставить его в глазах чиновников – британским шпионом. Трое друзей Лупьян, Солари и Шобар сочинили донос, и вскоре Пико был арестован и без суда и следствия брошен в темницу крепости Фенестрелле. Четвертый друг, Антуан Аллю, трусливо смолчал о клевете и продолжил жить так, будто ничего не случилось. Несколько первых лет заточения, бедняга Франсуа не имел представления, за что отбывал наказание, в конце концов, он выяснил правду и уже готов был покончить с собой, когда познакомился с обитателем соседней камеры, итальянским священником по имени Тори.

Как и в романе, перед самой кончиной священник поведал Пико о сокрытых в Милане сокровищах. В конечном счете, после смены власти, Пико был освобожден и под другим именем с огромным состоянием вернулся в Париж. В столице он начал вершить свою месть. Первым убит был Шобар. Лупьян – главный зачинщик подлого обмана, стал центральной мишенью, его жизнь Пико решил разрушить до основания. Обманом, он вовлек любимую дочь Лупьяна в брак с преступником, когда правда открылась, девушка умерла от стыда и горя. Его единственного сына посадили в тюрьму по ложному обвинению в краже драгоценностей. Ресторан – главное детище, был сожжен дотла.

В конце концов, Пико собственной рукой зарезал полностью уничтоженного и униженного врага. В своей мести он был слеп, и после того как отравил Солари, решил, что все предатели были наказаны. Франсуа не знал о вовлеченности в эту историю Антуана Аллю. Мужчина, прекрасно понимая, что в любой момент может стать следующей жертвой, решил действовать на опережение. Он похитил Пико и убил его, после чего попытался скрыться в Англии. На смертном одре Аллю покаялся, рассказ, записанный с его слов, формирует основную часть расследования французской полиции по этому делу.

Считается, что именно эта история входновила Дюман, и он трансформировал его в приключенческий роман о любви и мести, о благородстве души и о главной человеческой добродетели – милосердии. В романе нет темной криминальной хроники, в нем хватает исторических неточностей, странностей и нелепостей, но он все равно остается одним из всемирно известных и самых любимых творений Александра Дюма на протяжении многих лет.

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