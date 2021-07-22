Поддержи создание социальных роликов Общего дела. Вместе мы сила!
Поддержи создание социальных роликов
Каждый месяц более 70 телеканалов по всей России, используют ролики социальной рекламы, созданные Общим делом для трансляции в своих эфирах. Так же ежемесячно более тридцати кинотеатров в разных регионах нашей страны, используют видео ролики Общего дела для трансляции перед кинопоказами. Из года в год, мы получаем большое количество положительных отзывов о том, как помогают наши видео материалы.
Для работы с телеканалами и кинотеатрами необходимо периодически создавать новые ролики, так как после периода трансляции ролик больше не берут к показу. Все материалы Общего дела: фильмы, мультфильмы, ролики, можно по-настоящему назвать народными, они создаются на пожертвования людей.
Сейчас мы приступили к созданию новых четырех роликов и просим Вас оказать помощь в их создании. Пусть они, как и предыдущие материалы, станут нашим общим делом.
Пожалуйста перейдите по ссылке чтобы принять участие
http://donation.obshee-delo.ru/