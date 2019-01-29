В чем причина сиротства. Почему дети попадают в детские дома. Ролик “Общего дела”

Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе.

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Периодически можно слышать призывы по решению тех или иных проблем, связанных с сиротством. Проживание сирот в детских домах, усыновление, проблемы воспитания и т.д. и т.п. Но ведь главный вопрос – почему дети попадают в детские дома? Разве в этом не корень всех проблем? Эти вопросы поднимаются в новом ролике “Общего дела”.



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Источник: www.youtube.com