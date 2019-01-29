Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

В чем причина сиротства. Почему дети попадают в детские дома. Ролик “Общего дела”

09:06. 29 января 2019 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал:

Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе.
http://donation.obshee-delo.ru/

Периодически можно слышать призывы по решению тех или иных проблем, связанных с сиротством. Проживание сирот в детских домах, усыновление, проблемы воспитания и т.д. и т.п. Но ведь главный вопрос – почему дети попадают в детские дома? Разве в этом не корень всех проблем? Эти вопросы поднимаются в новом ролике “Общего дела”.

Поддержать создание нового фильма
http://donation.obshee-delo.ru/
варианты перевода
Карта Сбербанка: 4276 3801 2208 3939
Яндекс деньги: 410013820188586
PayPal – post277@gmail.com
Webmoney R622739840284
QIWI кошелек: +7962-950-7561

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
За 14 лет российские дельцы продали только в США 46 113 детей!
... общества. И поэтому прежде чем говорить собственно о Семейном кодексе...в русле стратегии «ликвидации сиротства» вместо «ликвидации причин сиротства» с неизбежностью требовала расширения....Могут спросить, почему, говоря о ситуации с отъемом детей в России, ...
Российские дети должны жить в России
...в России беспризорников больше, чем в войну. На ...детей возрастают. Если послушать наши «рукопожатные» СМИ, то проблема сиротства...нужных детей, но почему они при этом стремятся усыновлять детей ... и США. Официальной причиной введения моратория стало отсутствие...
Беременная Россия
...не метастазы раковой опухоли, а причины, эту опухоль провоцирующие (о ...нынешнем обществе – чем-то чуть ли не постыдным, порочным? Почему некоторые из...сегодняшнего времени «Социальное сиротство». Рост числа отказных детей при живых родителях увеличивается...
Детские дома в России - взгляд психолога
... войдет в Учредительное собрание. O сиротстве без сиротства Сирота — это тот, кто... ребенка по той или иной причине, а в процессе они постигают..., чем для детей оборачивается беспомощность взрослого; его тревога взлетает, и его разносит. Почему...
Забавная история слов и выражений
...тела мужчины.И чем дальше, тем ...”. Именно это стало причиной возникновения выражения “дать добро... некой маленькой пикантной детали, которая придает ощущение ...-нибудь разжалобить. Но почему сирота именно «казанская»?...жалуясь на своё сиротство и горькую участь....
Иисус Христос - кто это?
...обратили внимание на некое сиротство даты «рождественских праздников»...это так? Почему такое пренебрежение? Почему не записано,...и по каким причинам они произошли, ...них было двое детей, а его ...насыщенней и красочней, чем выдумки иудохристиан, растиражированные...

Один комментарий»

  • 7003 4967
    Sergeev 29 января 2019 в 11:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну вот ещё одни, что хотят наварить политический капитал на чужом горе. Лучше бы реально помогали решить эту проблему хотя бы нескольким семьям.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>