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Социальный ролик Алкоголь и преступления. Организация Общее дело

11:07. 16 марта 2019 Просмотров - 157 12 коммент. Опубликовал:

Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе. http://donation.obshee-delo.ru/

Как правило, когда человек покупает алкоголь он уверен, что проблемы связанные с ним его не касаются. Но алкоголь является причиной десятков тысяч преступлений совершаемых ежегодно. Каждый потраченный на спиртное рубль – это вклад в алкогольную индустрию, который обернется для кого-то трагедией. 60 процентов изнасилований совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Острый вопрос связи алкоголя с уровнем преступности поднимается в новом ролике “Общего дела”.

Поддержать создание нового фильма http://donation.obshee-delo.ru/
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=61U4Xle4V7E

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12 коммент.»

  • 18809 16401
    Вячеслав 16 марта 2019 в 12:18 Ссылка
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    Алкоголь: Коголь – движение энергий смешанное, перебивающее друг друга; Ль – любовь размягчённая, значит неистинная. Получается, в слове алкоголь источник жизни «ал» размягчается, ломается, искривляется, то есть алкогольное зелье направлено на подавление психики и разрушение генетического кода людей.

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      Айва Вячеслав 16 марта 2019 в 13:11 Ссылка
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      Вячеслав! Голубчик!

      Ну, что Вы пишете, такое можно только под воздействием алкоголя придумать!

      Алкоголь – слово арабского происхождения. Аль – определительная приставка, кооль – название сурьмы, которой женщины на Востоке подводили ресницы и брови.
      В средние века стало обозначать нечто очень хорошо растёртое, некую “квинтэссенцию”, полученную методом дистилляции. Парацельс в 16-м веке употребил слово алкоголь в значении “квинтэссенция вина”. В 18-м веке в английском словаре Бэйли его значение было описано как “очень чистый ректифицированный спирт”.

      Тоже мне, “любовь размягчённая”!

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      • 18809 16401
        Вячеслав Айва 16 марта 2019 в 13:16 Ссылка
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        Сколько словарей, столько и толкований… Ты уж тогда и в китайский загляни, еврейский… У него есть и другой смысл – Ал-Ка-Голь – Движение всех высших начал (Духа, Души…) к голытьбе, т.е. к деградации. Энергетика алкоголя во много раз превышает информационный водный обмен, из-за чего теряется заложенная в человеке связь с источником Света. И человек становится, как слепой, без пути и истины. И, если человек живёт в жизни обыкновенной, не находя выхода из разных тупиковых ситуаций, то он при опьянении уже не чувствует разницы в восприятии мира, и становится подвержен алкоголизму. Никогда не будет пить алкоголь, а тем более не сопьётся человек, знающий путь свой и помнящий Род свой Небесный. Т.е средство против алкоголя и алкоголизма – это воскрешение своей генной памяти.

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          Айва Вячеслав 16 марта 2019 в 13:29 Ссылка
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          Опять выдумки. Зачем?

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            Вячеслав Айва 16 марта 2019 в 13:36 Ссылка
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            Вот действие курева у тебя закончится, поймёшь, зачем…

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              Айва Вячеслав 16 марта 2019 в 13:45 Ссылка
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              А зачем грубить даме? Подтверждая свою невоспитанность? В дополнение к неграмотности…

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              • 18809 16401
                Вячеслав Айва 16 марта 2019 в 13:51 Ссылка
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                Была бы “дамой” не начинала бы первой грубить… “…такое можно только под воздействием алкоголя придумать!” – твои слова? Безграмотная как раз ты – “Ну, что Вы пишете…” Здесь должен быть знак вопроса, а его там нет… А где у меня ошибка?

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                • 242 190
                  Айва Вячеслав 16 марта 2019 в 14:00 Ссылка
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                  Ваши собственные тексты, особенно на темы происхождения слов, просто фееричны. Конечно, покажется, что без допинга такое не придумать. “Ну, что Вы пишете…” – это мягкий укор, а не вопрос. Чего тут спрашивать – видно и так. Где тут моя грубость, я даже называю Вас голубчиком. Это нежность.

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      • 54 38
        Mazai Айва 16 марта 2019 в 13:19 Ссылка
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        Дух вина.

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      Вячеслав Вячеслав 16 марта 2019 в 14:03 Ссылка
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      Мне приходилось очень много работать с заявлениями об изнасилованиях. Дело даже не в алкоголе, а головах женщин им нужен выкуп. Так вот, 90% износов при расследовании не подтверждается вообще. Женщины очень коварны и хитры. Любая влюбленность, для мужчины может закончится грустно. Лучше любите одну свою жену

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