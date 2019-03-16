Социальный ролик Алкоголь и преступления. Организация Общее дело

Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе. http://donation.obshee-delo.ru/



Как правило, когда человек покупает алкоголь он уверен, что проблемы связанные с ним его не касаются. Но алкоголь является причиной десятков тысяч преступлений совершаемых ежегодно. Каждый потраченный на спиртное рубль – это вклад в алкогольную индустрию, который обернется для кого-то трагедией. 60 процентов изнасилований совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Острый вопрос связи алкоголя с уровнем преступности поднимается в новом ролике “Общего дела”.



Поддержать создание нового фильма http://donation.obshee-delo.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=61U4Xle4V7E