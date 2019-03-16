Социальный ролик Алкоголь и преступления. Организация Общее дело
Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе. http://donation.obshee-delo.ru/
Как правило, когда человек покупает алкоголь он уверен, что проблемы связанные с ним его не касаются. Но алкоголь является причиной десятков тысяч преступлений совершаемых ежегодно. Каждый потраченный на спиртное рубль – это вклад в алкогольную индустрию, который обернется для кого-то трагедией. 60 процентов изнасилований совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Острый вопрос связи алкоголя с уровнем преступности поднимается в новом ролике “Общего дела”.
Поддержать создание нового фильма http://donation.obshee-delo.ru/
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Алкоголь: Коголь – движение энергий смешанное, перебивающее друг друга; Ль – любовь размягчённая, значит неистинная. Получается, в слове алкоголь источник жизни «ал» размягчается, ломается, искривляется, то есть алкогольное зелье направлено на подавление психики и разрушение генетического кода людей.
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Вячеслав! Голубчик!
Ну, что Вы пишете, такое можно только под воздействием алкоголя придумать!
Алкоголь – слово арабского происхождения. Аль – определительная приставка, кооль – название сурьмы, которой женщины на Востоке подводили ресницы и брови.
В средние века стало обозначать нечто очень хорошо растёртое, некую “квинтэссенцию”, полученную методом дистилляции. Парацельс в 16-м веке употребил слово алкоголь в значении “квинтэссенция вина”. В 18-м веке в английском словаре Бэйли его значение было описано как “очень чистый ректифицированный спирт”.
Тоже мне, “любовь размягчённая”!
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Сколько словарей, столько и толкований… Ты уж тогда и в китайский загляни, еврейский… У него есть и другой смысл – Ал-Ка-Голь – Движение всех высших начал (Духа, Души…) к голытьбе, т.е. к деградации. Энергетика алкоголя во много раз превышает информационный водный обмен, из-за чего теряется заложенная в человеке связь с источником Света. И человек становится, как слепой, без пути и истины. И, если человек живёт в жизни обыкновенной, не находя выхода из разных тупиковых ситуаций, то он при опьянении уже не чувствует разницы в восприятии мира, и становится подвержен алкоголизму. Никогда не будет пить алкоголь, а тем более не сопьётся человек, знающий путь свой и помнящий Род свой Небесный. Т.е средство против алкоголя и алкоголизма – это воскрешение своей генной памяти.
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Опять выдумки. Зачем?
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Вот действие курева у тебя закончится, поймёшь, зачем…
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А зачем грубить даме? Подтверждая свою невоспитанность? В дополнение к неграмотности…
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Была бы “дамой” не начинала бы первой грубить… “…такое можно только под воздействием алкоголя придумать!” – твои слова? Безграмотная как раз ты – “Ну, что Вы пишете…” Здесь должен быть знак вопроса, а его там нет… А где у меня ошибка?
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Ваши собственные тексты, особенно на темы происхождения слов, просто фееричны. Конечно, покажется, что без допинга такое не придумать. “Ну, что Вы пишете…” – это мягкий укор, а не вопрос. Чего тут спрашивать – видно и так. Где тут моя грубость, я даже называю Вас голубчиком. Это нежность.
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Дух вина.
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Не пью спиртного вообще с 2012 и не курю с 2007…
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Мне приходилось очень много работать с заявлениями об изнасилованиях. Дело даже не в алкоголе, а головах женщин им нужен выкуп. Так вот, 90% износов при расследовании не подтверждается вообще. Женщины очень коварны и хитры. Любая влюбленность, для мужчины может закончится грустно. Лучше любите одну свою жену
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Мужчины тоже бывают хитры и коварны. А к чему это Вы?