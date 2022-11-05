Делать ли АБОРТ ? Жизнь после аборта ( прерывание беременности ). Фильм Мама я вырасту
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«Мама, я вырасту» – жизнеутверждающий короткометражный фильм, посвященный теме абортов. Каждый из нас обладает собственной неповторимой уникальностью, каждый отмечен определенным талантом и приходит в этот мир с определенной целью. К сожалению, бывает так, что беременная женщина, испытывая страхи, давление окружающих, сомнения, решает прервать жизнь своего не родившегося ребенка. Мы уверены, что этот фильм поможет спасти жизни многим детям, а также поможет их матерям. Данный социальный ролик рассчитан на аудиторию возрастом от 12 лет и старше. Зачем показывать этот фильм подросткам, например, старшеклассникам? Фильм формирует у молодежи более ответственное отношение к тем духовным и телесным связям с противоположным полом, на которые их толкают первые влюбленности и гормоны. Фильм слегка приподнимает зрителя на более высокую моральную планку, облагораживает его, поднимает на ту высоту, с которой ему уже легче с трезвой головой (и по-прежнему горячим сердцем) вступать в отношения и управлять собой в этих отношениях.
12+
Содержание:
00:00 Лучший социальный ролик про то, делать ли аборт ? Жизнь после аборта и прерывания беременности. Фильм «Мама я вырасту»
00:17 Сказать ли парню про беременность и аборт?
02:12 Пришла к гинекологу в больницу, но сомневается – делать ли аборт?
03:12 Девушка сообщает врачу, что у нее седьмая неделя беременности и она хочет аборт
03:25 Про вероятные осложнения для женщины после аборта – рак, опухоль, онкологические заболевания, бесплодие
04:29 Врач гинеколог дает направление на бесплатный аборт по ОМС в государственной больнице
05:10 Врач назначил хирургический аборт и дал памятку, что взять с собой на операцию
06:03 Про медикаментозное прерывание беременности на пятой неделе беременности, фармаборт
06:18 Про побочки, побочные эффекты, последствия, если сделать медикаментозный аборт и выпить препараты для выкидыша
06:48 Врач выписывает счет за платный химический аборт и обещает дать таблетки для выкидыша
11:35 Мать сохранила в утробе своего сына и тот вырос хорошим врачом
12:47 Качественная социальная реклама против аборта
13:27 Стихотворение как профилактика абортов
14:07 Медсестра позвала сделать вакуумный аборт, или мини-аборт
14:18 Мать передумала убивать своего ребенка путем искусственного прерывания беременности
✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Четыре ключа к ТВОИМ ПОБЕДАМ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/hX2TOqprvyo
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО влияют на массы https://youtu.be/s0KbdO229N0
Утерянная православная ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRA
КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE
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СТИХ «МОЖЕТ Я ВЫРАСТУ»
Может я вырасту, стану врачом,
Средство найду от тяжелой болезни!
Мир от опасности будет спасён,
Что в наше время быть может полезней?
Или учить буду в школе детей,
Или писать интересные книжки.
Пусть добротой зарядятся моей
Все на планете девчонки, мальчишки!
Стать я пилотом отважным готов
И бороздить покорённое небо!
Чтоб на бортах тех воздушных судов
Каждый попасть мог туда, где он не был!
Или экологом – землю спасать,
Чтобы леса покрывали планету,
Чтобы потомки могли мне сказать
Доброе слово когда-то за это…
Буду я строить дороги, дома,
Парки зелёные, школы, больницы.
Пусть я пока, как горошинка, мал,
Сможешь ты мною когда-то гордиться!
Кем бы ни стал я, чего б ни достиг,
Знай, мама, мною ты сможешь гордиться!
Дай мне прийти в этот мир в нужный миг!
Милая мама, позволь мне родиться!
Это был выпуск:
Новый фильм 2022 «Мама, я вырасту» 12+. С точки зрения любой религии Мира аборт является тяжким грехом. С точки зрения этики, аборт является аморальным поступком, убийством беззащитного ребенка. С точки зрения биологии, функция матери – защита своего дитя. С юридической точки зрения аборт является преступлением во многих странах мира, а в тех странах, где он сейчас легален, он был нелегальным еще в недавнем прошлом. Таким образом, родители, идущие на аборт, идут против законов Божьих и земных, идут против своей природы и против традиций своего народа.
Мы должны сделать своей целью спасение детей!