РЕКОМЕНДУЕМ: Алкоголь. Секреты манипуляции https://youtu.be/e7UIM7b34Aw«Мама, я вырасту» – жизнеутверждающий короткометражный фильм, посвященный теме абортов. Каждый из нас обладает собственной неповторимой уникальностью, каждый отмечен определенным талантом и приходит в этот мир с определенной целью. К сожалению, бывает так, что беременная женщина, испытывая страхи, давление окружающих, сомнения, решает прервать жизнь своего не родившегося ребенка. Мы уверены, что этот фильм поможет спасти жизни многим детям, а также поможет их матерям. Данный социальный ролик рассчитан на аудиторию возрастом от 12 лет и старше. Зачем показывать этот фильм подросткам, например, старшеклассникам? Фильм формирует у молодежи более ответственное отношение к тем духовным и телесным связям с противоположным полом, на которые их толкают первые влюбленности и гормоны. Фильм слегка приподнимает зрителя на более высокую моральную планку, облагораживает его, поднимает на ту высоту, с которой ему уже легче с трезвой головой (и по-прежнему горячим сердцем) вступать в отношения и управлять собой в этих отношениях.12+Содержание:00:00 Лучший социальный ролик про то, делать ли аборт ? Жизнь после аборта и прерывания беременности. Фильм «Мама я вырасту»00:17 Сказать ли парню про беременность и аборт?02:12 Пришла к гинекологу в больницу, но сомневается – делать ли аборт?03:12 Девушка сообщает врачу, что у нее седьмая неделя беременности и она хочет аборт03:25 Про вероятные осложнения для женщины после аборта – рак, опухоль, онкологические заболевания, бесплодие04:29 Врач гинеколог дает направление на бесплатный аборт по ОМС в государственной больнице05:10 Врач назначил хирургический аборт и дал памятку, что взять с собой на операцию06:03 Про медикаментозное прерывание беременности на пятой неделе беременности, фармаборт06:18 Про побочки, побочные эффекты, последствия, если сделать медикаментозный аборт и выпить препараты для выкидыша06:48 Врач выписывает счет за платный химический аборт и обещает дать таблетки для выкидыша11:35 Мать сохранила в утробе своего сына и тот вырос хорошим врачом12:47 Качественная социальная реклама против аборта13:27 Стихотворение как профилактика абортов14:07 Медсестра позвала сделать вакуумный аборт, или мини-аборт14:18 Мать передумала убивать своего ребенка путем искусственного прерывания беременности✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:Четыре ключа к ТВОИМ ПОБЕДАМ https://youtu.be/CFdts0PQNV4Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqUКак подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/hX2TOqprvyoПять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHcКак через КИНО влияют на массы https://youtu.be/s0KbdO229N0Утерянная православная ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRAКАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAEПоддержать ютуб-канал Общее Дело и Общественную организацию «Общее дело»:https://поддержи.общее-дело.рф/Сайт Общественной организации «Общее дело»:https://общее-дело.рф/Подпишитесь на наши ресурсы:https://vk.com/obsheedelorfhttps://vk.com/dobrovolecodhttps://ok.ru/obsheedeloТелеграм-канал Общего Дела:https://t.me/obshee_delo_vebinarТелеграм-чат Общего Дела:https://t.me/obshee_delo_rfНаш второй канал на ютубе:https://www.youtube.com/user/proektodСТИХ «МОЖЕТ Я ВЫРАСТУ»Может я вырасту, стану врачом,Средство найду от тяжелой болезни!Мир от опасности будет спасён,Что в наше время быть может полезней?Или учить буду в школе детей,Или писать интересные книжки.Пусть добротой зарядятся моейВсе на планете девчонки, мальчишки!Стать я пилотом отважным готовИ бороздить покорённое небо!Чтоб на бортах тех воздушных судовКаждый попасть мог туда, где он не был!Или экологом – землю спасать,Чтобы леса покрывали планету,Чтобы потомки могли мне сказатьДоброе слово когда-то за это…Буду я строить дороги, дома,Парки зелёные, школы, больницы.Пусть я пока, как горошинка, мал,Сможешь ты мною когда-то гордиться!Кем бы ни стал я, чего б ни достиг,Знай, мама, мною ты сможешь гордиться!Дай мне прийти в этот мир в нужный миг!Милая мама, позволь мне родиться!Это был выпуск:Новый фильм 2022 «Мама, я вырасту» 12+. С точки зрения любой религии Мира аборт является тяжким грехом. С точки зрения этики, аборт является аморальным поступком, убийством беззащитного ребенка. С точки зрения биологии, функция матери – защита своего дитя. С юридической точки зрения аборт является преступлением во многих странах мира, а в тех странах, где он сейчас легален, он был нелегальным еще в недавнем прошлом. Таким образом, родители, идущие на аборт, идут против законов Божьих и земных, идут против своей природы и против традиций своего народа.Мы должны сделать своей целью спасение детей!