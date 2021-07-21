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Вадим Прохоров – “вилка Гегеля” и экономическое чудо Сталина

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Список книг: https://disk.yandex.ru/i/pEoGcN2AjcVWXw

Материалы к ролику: https://yadi.sk/d/xLHPqgxaujAknQ
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xP90hyqX97c
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