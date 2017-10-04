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Скоро выборы: западные фонды выступили за организацию массовых волнений в России

13:13. 4 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Скоро выборы: западные фонды выступили за организацию массовых волнений в России

13 сентября Национальный фонд в поддержку демократии (NED), Институт современной России и Фонд свободной России провели в Вашингтоне дискуссию, посвящённую перспективам российского демократического движения в преддверии президентских выборов 2018 года.

Следует отметить, что в мероприятии NED, чья деятельность на территории России Генеральной прокуратурой была признана нежелательной, приняли участие вице-председатель “Открытой России” Владимир Кара-Мурза, адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров, эксперт Гудзоновского института Андрей Пионтковский, президент Фонда свободной России Наталья Арно, а также старший директор по России и Евразии NED Мириам Лански. Президент NED Карл Гершман модерировал дискуссию.

Собственно, тон и специфика обсуждения были изначально заданы выступлением Вадима Прохорова, который сразу и безапелляционно заявил о том, что убийство Бориса Немцова является логичным следствием социально-политической ситуации в России, где физическое устранение лидеров оппозиции и “врагов режима” якобы стало обычной практикой. Какой либо особой объективности ожидать от выступающих не приходилось хотя бы потому, что в “экспертном” обсуждении фигурировали пассажи относительного того, что убийство Немцова демонстрирует вступление “российского режима” в стадию загнивания.

Эксперты NED, и в частности Мириам Лански, при этом обращают внимание, что важным фактором развития гражданского общества в России является доступ к Интернету, который, по её оценке, сегодня составляет 70%. При этом более 60% молодёжи читают новости именно в Интернете, чем во многом объясняется успех онлайн-кампаний Алексея Навального и демография его сторонников. Власти понимают это: не случайно в последние годы предпринимаются активные попытки взять Интернет под государственный контроль путём принятия ужесточающих законов.

По мнению Андрея Пионтковского, для начала реальных изменений в России необходимо сочетание двух факторов — массовых протестов и раскола внутри элит. Пионтковский также подчеркнул, что, хотя смена режима не сводится к уходу Путина, без этого условия невозможны никакие реформы.

Наталья Арно отметила, что пришло время сосредоточить усилия оппозиции не только на обсуждении исторического прошлого России или насущных проблем, но и на создании картины будущего страны, на разработке программы реформ.

— Мы должны подготовиться к России не просто без Путина, но и без путинизма, — заключила она.

Такая позиция представителей российской оппозиции неудивительна — ведь зачастую они прямо призывают к введению против России и крупных российских системообразующих компаний новых санкционных мер. Так происходит и в случае, упомянутым Фондом свободной России, который, в частности, готовил для другого крайне влиятельного аналитического центра — Атлантического совета — доклад с призывом ввести санкции против “Газпрома”.

Так, к примеру, для предотвращения экспансии и сдерживания амбиций “Газпрома” в контексте прокладки “Северного потока — 2″ предлагается, в частности, лоббировать в Конгрессе США и профильных ведомствах американского правительства поддержку кампании по распространению сведений о структуре “Газпрома”, его подконтрольности российскому государству — путём открытых слушаний и информационных брифингов; Министерство энергетики США, по задумке авторов доклада, также должно подключиться к этой антигазпромовской кампании и на постоянной основе в кооперации с Еврокомиссией начать публикацию прогнозов по добыче и транспортировке сжиженного природного газа в Европу с целью наглядной демонстрации возможностей быстрого замещения российского газа поставками СПГ.

Автор подобных “рекомендаций” — эксперт возглавляемого Арно Фонда свободной России Илья Заславский. Партнёрской организацией Фонда свободной России является Институт современной России, возглавляемый Павлом Ходорковским и признанный недавно Генпрокуратурой “нежелательной организацией” в России.

После прекращения работы в России в результате решения Генпрокуратуры, Национальный фонд в поддержку демократии не только не приостановил свою деятельность по “демократическому транзиту” в России, но и активизировал её. Так, дочерняя структура NED — Национальный демократический институт по международным вопросам — готовится к запуску программы по оценке и противодействию российской пропаганде, для чего институт объявил о наборе менеджмента с соответствующими компетенциями и навыками. В рамках программы предполагается противодействовать политической пропаганде, электронному вмешательству, ботам и троллям на платформах в социальных сетях. Отмечается, что институт будет не только оказывать консультационные услуги различным госведомствам (к примеру, Государственному департаменту), но также и привлекать “партнёров NDI в Кремниевой долине и среди заинтересованного ИТ-сообщества” для противодействия российской пропаганде.

Следует отметить тот факт, что ключевым источником финансирования Национального демократического института по международным вопросам (а также его головной организации-учредителя — Национального фонда в поддержку демократии (NED) — является американский бюджет. Так, только за 2017 год он получил по линии различных ведомств 16 436 535 долларов.

Участие российских оппозиционеров в мероприятиях NED, даже без сопутствующих политических заявлений, само по себе могло бы быть расценено как крайне неудачное с репутационной и политической точек зрения. Однако, имея в виду тесную связь эмигрантских оппозиционных структур типа ИСР Ходорковского и Фонда свободной России, а также других проектов с единомышленниками внутри России и их воздействие на российскую либеральную медиасреду, можно говорить о прямых попытках повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране и призывах к массовым беспорядкам.

Автор Илья Ухов, LIFE

Источник: publikatsii.ru

Метки: в мире
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