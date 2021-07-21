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Как повторить экономический скачок 1929-1955 годов? Анализ стратегии. Виктор Ефимов

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В какие годы были наибольшие темпы роста у советской экономики? Что такое "большевизм"? Возможен ли сегодня подобный скачок?

01:04 Когда произошло "Русское экономическое чудо", какие есть основания, считать этот период "чудом"?
04:05 Каких параметров роста достигла советская промышленность в период "Русского экономического чуда"?
06:30 За счёт чего достигнуты эти потрясающие результаты роста экономики нашей страны? Можно применить термины и называть эти процессы экономика общественного благоденствия или экономика очевидных интересов большинства.
16:04 Что произошло после 1955 года?
21:43 Система работала исправно, почему Хрущев решил сломать работающую структуру? Какие у него были мотивы?
23:48 Почему не удалось возродить ранее накопленный опыт после правления Хрущёва?
30:37 Итак, понимание о русском экономическом чуде было утрачено. Александр Сергеевич Галушка — заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации в своём анализе этого периода ссылается на более старые работы Карла Баллоде ( «Государство будущего» 1898 год и профессора Гриневецкого («Послевоенные перспективы восстановления русской промышленности» 1919 год). Но затем появляется труд коллектива авторов "Экономика Инновационного Развития". Виктор Алексеевич, получается что рукописи не горят?
35:57 Обращение редакции канала, конкурс "Дарим Книгу"
36:58 Дайте пожалуйста краткую справку по монографии Экономика Инновационного развития. Насколько это возможно.
53:26 Возможно ли при современном состоянии общества и установившихся привычек давать указания сверху и спускать жизненные стандарты потребления?
54:25 При нынешнем уровне развития банковской сферы и ее глобального характера может быть успешно реализован закон Стиголла-Гласса? Не является ли это утопичной идеей?
56:16 Какие на Ваш взгляд условия позволят опираться на эти знания в системе государственного управления?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5p2mB61m--E
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