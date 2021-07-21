В какие годы были наибольшие темпы роста у советской экономики? Что такое "большевизм"? Возможен ли сегодня подобный скачок?

01:04 Когда произошло "Русское экономическое чудо", какие есть основания, считать этот период "чудом"?

04:05 Каких параметров роста достигла советская промышленность в период "Русского экономического чуда"?

06:30 За счёт чего достигнуты эти потрясающие результаты роста экономики нашей страны? Можно применить термины и называть эти процессы экономика общественного благоденствия или экономика очевидных интересов большинства.

16:04 Что произошло после 1955 года?

21:43 Система работала исправно, почему Хрущев решил сломать работающую структуру? Какие у него были мотивы?

23:48 Почему не удалось возродить ранее накопленный опыт после правления Хрущёва?

30:37 Итак, понимание о русском экономическом чуде было утрачено. Александр Сергеевич Галушка — заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации в своём анализе этого периода ссылается на более старые работы Карла Баллоде ( «Государство будущего» 1898 год и профессора Гриневецкого («Послевоенные перспективы восстановления русской промышленности» 1919 год). Но затем появляется труд коллектива авторов "Экономика Инновационного Развития". Виктор Алексеевич, получается что рукописи не горят?

35:57 Обращение редакции канала, конкурс "Дарим Книгу"

36:58 Дайте пожалуйста краткую справку по монографии Экономика Инновационного развития. Насколько это возможно.

53:26 Возможно ли при современном состоянии общества и установившихся привычек давать указания сверху и спускать жизненные стандарты потребления?

54:25 При нынешнем уровне развития банковской сферы и ее глобального характера может быть успешно реализован закон Стиголла-Гласса? Не является ли это утопичной идеей?

56:16 Какие на Ваш взгляд условия позволят опираться на эти знания в системе государственного управления?

