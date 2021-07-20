Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Уильям Шекспир – Гамлет (аудиокнига)

36 0

 «Траги́ческая исто́рия о Га́млете, при́нце да́тском» (англ. The Tragical Historie of Hamlet, Prince of Denmarke) или просто «Га́млет» — трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых известных его пьес и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Написана в 1600—1601 годах. Это самая длинная пьеса Шекспира — в ней 4042 строки и 29 551 слово.
Наиболее вероятная дата сочинения и первой постановки — 1600—1601 годы (театр «Глобус», Лондон). Первый исполнитель заглавной роли — Ричард Бёрбедж; Шекспир играл тень отца Гамлета.
Трагедия входит во Всемирную библиотеку (список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба
перевод: Борис Пастернак.
Читает: Евгений Терновский (1937 – 2004г).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iiUI2TUmynM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дмитрий Беранже. Гитлер - подготовка к войне с пришельцами
О нашем скорбном «фашизме»
Что задумал Путин
Ядерная война конца 18-го начала 19-го века на Земле
Власов
Жить или не жить?
О смысле бытия (стих)
15 людей получившихся в результате смешивания кровей.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru