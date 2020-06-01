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Кто стоял за псевдонимом “Шекспир”. Тайна под охраной Королевского Двора. В. Козаровецкий

09:14. 1 июня 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Исследователь литературных мистификаций, переводчик, издатель Владимир Козаровецкий на основе текстовых источников и фактов из биографий рассказывает, кто скрывался под псевдонимом Уильям Шекспир. Как эта тайна не только спасла честь “Королевы-девственницы”, но и существенно изменила жизнь Елизаветинской Англии и дальнейшую историю Великобритании.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0w5ZzCPT9cM

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