Кто стоял за псевдонимом “Шекспир”. Тайна под охраной Королевского Двора. В. Козаровецкий
Исследователь литературных мистификаций, переводчик, издатель Владимир Козаровецкий на основе текстовых источников и фактов из биографий рассказывает, кто скрывался под псевдонимом Уильям Шекспир. Как эта тайна не только спасла честь “Королевы-девственницы”, но и существенно изменила жизнь Елизаветинской Англии и дальнейшую историю Великобритании.
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