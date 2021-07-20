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Павел Третьяков: кем был основатель знаменитой галереи?

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Успешный купец, коллекционер, любитель искусства и почетный гражданин города. Как частное лицо на собственные деньги открыло картинную галерею, ставшую главной в Москве.

Наследник большого бизнеса

Павел Третьяков происходил из старого купеческого рода. Его прадед во второй половине XVIII века переехал в Москву из города Малоярославец Калужской губернии. Родился будущий основатель Третьяковки в 1832 году. Его отец Михаил Захарович был успешным купцом, торговал полотняными изделиями и к тому же удачно женился на наследнице коммерсанта, экспортировавшего сало в Англию.

Павел Третьяков в 1892

Павел Третьяков в 1892

Общественное достояние

Отец приобщал детей к семейному делу, и Павел уже в 15 лет служил у него бухгалтером. Когда Третьякову было всего 18 лет, отец скончался, и они с младшим братом Сергеем унаследовали дело и капиталы. 

Братья развили бизнеса отца и превратились из торговцев средней руки в промышленников – построили бумагопрядильные фабрики. Третьяковы купили дом в Замоскворечье. Скоро в нем появились первые картины, собирательством которых увлекся Павел. 

Любитель искусств 

Богатые и образованные купцы в середине XIX века были людьми новой формации. Они активно сближались со светским обществом, спонсировали искусство и отдавали деньги на благотворительность. 

Так у купца Саввы Мамонтова в усадьбе была целая творческая резиденция, где оттачивали мастерство многие великие художники. На двоюродной сестре Мамонтова, Вере, кстати, женился Павел. 

Павел Третьяков с женой Верой Мамонтовой

Павел Третьяков с женой Верой Мамонтовой

Общественное достояние

Третьяковы были людьми тонко чувствующими, они много путешествовали, любили искусство, посещали салоны и были вхожи в круг музыкантов, литераторов и художников. Дочери Третьякова вышли замуж не за коммерсантов, а за творческих людей: старшая за музыканта, а еще одна за известного художника Льва Бакста.

Коллекционировать искусство уже стало модным делом, и Павел купил несколько полотен голландских живописцев. Однако в противовес засилью западных художников, Третьяков решил обратиться к русскому искусству и поддержать своих художников. 

Иван Крамской. Портрет Павла Михайловича Третьякова

Иван Крамской. Портрет Павла Михайловича Третьякова

Третьяковская галерея

В отличие от других купцов, которые собирали произведения для личной коллекции и вешали шедевры на стенах своих особняков, Третьяков сразу планировал сделать коллекцию общедоступной. 

«Я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников».

Страстный коллекционер

Василий Худяков. Стычка с финляндскими контрабандистами

Василий Худяков. Стычка с финляндскими контрабандистами

Третьяковская галерея

Картины начали появляться в особняке Третьяковых в 1856 году – именно этот год считается датой основания галереи. Первыми картинами коллекции принято считать «Искушение» Николая Шильдера и «Стычку с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова.

Третьяков начал скупать картины – многие работы Василия Перова, например шедевр «Тройку», «Княжну Тараканову» Константина Флавицкого. Русскую тематику пополнили и многие картины художников-передвижников: Ивана Шишкина, Николая Ге, Архипа Куинджи, Ильи Репина и множество других.

Константин Флавицкий. Княжна Тараканова

Константин Флавицкий. Княжна Тараканова

Третьяковская галерея

Для отдельно взятых полотен Третьяков освобождал целые залы – как например, для работы Репина «Крестный ход в Курской губернии». 

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии

Третьяковская галерея

За огромные деньги Третьяков купил у Василия Верещагина 13 картин и множество этюдов и рисунков «Туркестанской серии», которую художник написал после путешествия по Средней Азии. Эту серию отказался покупать император Александр III из-за слишком высокой цены.

Василий Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). Из Туркестанской серии

Василий Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). Из Туркестанской серии

Третьяковская галерея

Легенды ходили о том, как Третьяков «соревновался» за картины с самим императором. Так Александр III, приходя на выставку, высказывал желание купить ту или иную картину, а оказывалось, что она уже была приобретена Третьяковым. Поначалу было решено показывать картины императору до начала продаж, но Третьяков и тут опередил царя – и стал скупать картины еще до выставок. 

Карл Брюллов. Всадница

Карл Брюллов. Всадница

Третьяковская галерея

Галерист

Первых посетителей в дом Третьяковых стали пускать в 1867 году, картины висели в нескольких залах, специально для них отданных. Тогда коллекция насчитывала уже более тысячи картин, но вскоре их стало настолько много, что Павел решил построить отдельное здание для галереи. Одна за другой в течение 20 лет появились целых четыре пристройки в несколько этажей. 

Дом Третьяковых в Лаврушинском переулке

Дом Третьяковых в Лаврушинском переулке

Третьяковская галерея

Особняк Третьяковых и до сих пор является основным зданием Третьяковской галереи. Уже после смерти коллекционера, художник Виктор Васнецов создал эскиз для оформления фасада в едином «русском стиле», сделав его похожим на сказочный терем. 

Проект фасада Третьяковской галереи

Проект фасада Третьяковской галереи

Виктор Васнецов

В 1892 Павел Третьяков совершил невероятную щедрость – он пожертвовал галерею и все ее несметное собрание картин городу Москве. За такой жест он получил звание почетного гражданина города и пожизненное право быть попечителем галереи. 

Благотворитель 

Павел не считал себя меценатом, он просто всячески стремился быть полезным обществу. Помимо коллекционирования искусства и поддержки русских художников, он работал на благо общественности. 

Здание Третьяковской галереи в 1913 году

Здание Третьяковской галереи в 1913 году

Общественное достояние

«Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях», – писал Третьяков. Он помогал ученым и учебным заведениям, а также давал деньги на экспедиции (например, выложил большую сумму на экспедицию Николая Миклухо-Маклая в Новую Гвинею). 

Памятник Павлу Третьякову на фоне Третьяковской галереи

Памятник Павлу Третьякову на фоне Третьяковской галереи

Legion Media

Настоящим горем в семье Третьякова было рождение больного сына, поэтому он всячески помогал медицине – стал попечителем общества глухонемых детей, открыл клинику для тяжелобольных с психиатрическим отделением. 

Источник: https://ru.rbth.com/read/1489-pavel-tretyakov?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
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