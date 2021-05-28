Сосна на скале, 1855

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Иван Шишкин (1831-1898) знаменит своими лесными пейзажами, его даже называли “лесной богатырь”. Лес на всех его полотнах не дремучий, таящий опасность, а родной, пронизанный солнечным светом.

Этот ученический этюд студента Московского училища живописи и ваяния приобрел Русский музей, главное петербургское хранилище русского искусства. Окрыленный успехом Шишкин переехал в Петербург и продолжил учиться в Академии Художеств.

Вид на острове Валааме (Местность Кукко), 1859

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Студентом он бесконечно ездил по лесной скалистой Карелии и писал с натуры. За эту картину в 1860 году он получил большую золотую медаль Академии и «пенсию» на поездку в Европу.

Вид в окрестностях Дюссельдорфа, 1865

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Эту картину Шишкин написал в Германии по заказу коллекционера Николая Быкова. За полотно петербургская alma mater присвоила ему звание академика. Вскоре, заскучав по родным пейзажам, художник вернулся в Россию.

Рожь, 1878

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На одном из набросков к полотну автор написал: «Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божья благодать. Русское богатство». И действительно, пейзаж более знакомый и родной для русского человека сложно придумать. Шишкин подглядел натуру в родном городе Елабуга (ныне республика Татарстан). Картина участвовала в выставке художников-передвижников и Павел Третьяков тут же купил ее.

Ручей в березовом лесу, 1883

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Шишкин много общался с художниками-передвижниками, приверженцами реализма и народных сюжетов в живописи, и часто участвовал в передвижных выставках. Его близкий друг Иван Крамской, написавший несколько шишкинских портретов, говорил, что его коллега как пейзажист «неизмеримо выше всех, взятых вместе, до сих пор…»

Уголок заросшего сада. Сныть-трава, 1884

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В Дюссельдорфской школе живописи Шишкину привили особую любовь к миру естественной, непарадной стороны природы. Поэтому этюды, напоминающие фрагменты картин, все же являются самостоятельным произведением, написанным с вниманием к деталям.

Лесные дали, 1884

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Шишкин был настоящим трудоголиком, но погрузиться в работу все сильнее и сильнее его заставили печальные обстоятельства – сначала из жизни ушла его первая жена, мать его детей. А потом, женившись второй раз, он снова испытал ту же боль утраты.

Дубы. Вечер, 1887

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В картинах 1880-х видно, как растет мастерство Шишкина. Уже признанный художник не перестает изучать природу. «В художественной деятельности, в изучении натуры, никогда нельзя поставить точку, нельзя сказать, что выучил это вполне, основательно, и что больше учиться не надо», – писал он.

Утро в сосновом лесу, 1889

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Это, безусловно, самая известная его картина. Работу горячо приняли современники, и известный коллекционер Павел Третьяков купил ее для своей московской галереи. В СССР картину растиражировали, поместив на обертку конфет «Мишка косолапый» – так что ее и по сей день прекрасно знает каждый русский школьник.

Зима, 1890

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Шишкин редко обращается к зимней тематике, предпочитая зеленое буйство красок. И даже на этом почти монохромном полотне, кажущимся мрачным, одна из главных деталей – голубое небо.

На севере диком, 1891

Киевская национальная картинная галерея Киевская национальная картинная галерея

Эта картина – буквально воплощение русского литературного романтизма в живописи. Она названа в честь стихотворения поэта-романтика Михаила Лермонтова, которому послужила иллюстрацией: «На севере диком стоит одиноко/ ‎На голой вершине сосна»…

В лесу графини Мордвиновой. Петергоф, 1891

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В 1892 году уже почетного профессора Шишкина пригласили руководить пейзажной мастерской при Академии Художеств.

Корабельная роща, 1898

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Но спустя шесть лет он скончался прямо за мольбертом. Эта одна из последних картин Шишкина, где он использует свой излюбленный прием – «обрезает» верхушки деревьев. Таким образом лес кажется еще более объемным, а зритель может почувствовать себя ближе к лесной чаще.