«Это адская война! Нас унижают и гонят на смерть!» Как воевала Морская Пехота под Ленинградом
Самую лучшую оценку действиям Советской Морской Пехоты, воевавшей на Карельском перешейке, может дать только противник. Это письмо финского солдата найденное осенью 1941 года прекрасно характеризует как действия советских пехотинцев, так и тех кто действует против них…
0:01 Морская пехота под Ленинградом
03:29 Письмо с фронта, письмо финского солдата
05:28 Как воевали моряки на Карельском перешейке
07:06 Трагедия батальона морской пехоты
08:04 Боевые потери после восстановления
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
"Роль балтийской морской пехоты в обороне Ленинграда, особенно осенью 1941 года, по справедливости признана исключительной. Когда на всем трехсоткилометровом фронте вдоль Лужской оборонительной линии врага могли встретить только три стрелковые дивизии и одна стрелковая бригада, а незаполненные нашими войсками разрывы между ними составляли двадцать – двадцать пять километров. Когда брошенные на подмогу спешно сформированные, плохо вооруженные и совсем необученные дивизии народного ополчения из Ленинграда, были опрокинуты и разбиты, а частично окружены, с кораблей Балтфлота было снято больше ста тысяч моряков. Сформированные из них бригады морской пехоты закрыли собой огромные бреши в разорванной бронированными полчищами врага линии нашего фронта на ближних подступах к Ленинграду, от Финского залива до Пулкова, Колпина, среднего течения Невы, Шлиссельбурга, а позже и до Волховстроя и даже Тихвина. Другие части морской пехоты заполнили пустующие пространства на Карельском перешейке. Никогда не воевавшие на суше люди с яростью, с непревзойденной храбростью, с поразительным презрением к смерти встретили и первыми остановили уже было торжествовавшего победу врага, который по приказу Гитлера готов был смести с лица земли Ленинград и полностью варварски уничтожить все его население…."