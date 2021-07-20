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«Это адская война! Нас унижают и гонят на смерть!» Как воевала Морская Пехота под Ленинградом

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Самую лучшую оценку действиям Советской Морской Пехоты, воевавшей на Карельском перешейке, может дать только противник. Это письмо финского солдата найденное осенью 1941 года прекрасно характеризует как действия советских пехотинцев, так и тех кто действует против них…

0:01 Морская пехота под Ленинградом
03:29 Письмо с фронта, письмо финского солдата
05:28 Как воевали моряки на Карельском перешейке
07:06 Трагедия батальона морской пехоты
08:04 Боевые потери после восстановления

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"Роль балтийской морской пехоты в обороне Ленинграда, особенно осенью 1941 года, по справедливости признана исключительной. Когда на всем трехсоткилометровом фронте вдоль Лужской оборонительной линии врага могли встретить только три стрелковые дивизии и одна стрелковая бригада, а незаполненные нашими войсками разрывы между ними составляли двадцать – двадцать пять километров. Когда брошенные на подмогу спешно сформированные, плохо вооруженные и совсем необученные дивизии народного ополчения из Ленинграда, были опрокинуты и разбиты, а частично окружены, с кораблей Балтфлота было снято больше ста тысяч моряков. Сформированные из них бригады морской пехоты закрыли собой огромные бреши в разорванной бронированными полчищами врага линии нашего фронта на ближних подступах к Ленинграду, от Финского залива до Пулкова, Колпина, среднего течения Невы, Шлиссельбурга, а позже и до Волховстроя и даже Тихвина. Другие части морской пехоты заполнили пустующие пространства на Карельском перешейке. Никогда не воевавшие на суше люди с яростью, с непревзойденной храбростью, с поразительным презрением к смерти встретили и первыми остановили уже было торжествовавшего победу врага, который по приказу Гитлера готов был смести с лица земли Ленинград и полностью варварски уничтожить все его население…."

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1f4bm9Qbwp8
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