Новые санкции сыплются на нашу страну каждый день, и кажется, что им не будет конца. Аналитики утверждают, что ни одна страна в мире не испытывала на себе такой санкционный натиск. Под давлением США не выдерживают даже друзья России. Они открыто говорят, что вынуждены становиться на сторону наших противников.

Но кажется, что даже те, кто больше всех ненавидел нас, наконец, опомнились. Рост цен на бензин, топливо, газ, энергоресурсы привёл в чувства самых ярых противников России. Власти Германии противодействуют попыткам внести наш «Сбербанк» в список российских финансовых учреждений, отключенных от SWIFT, выражают обеспокоенность в связи с потенциальным ограничением доступа России к портам, не поддерживают ограничение импорта нефти из России.

Старик Байден, грозящий задавить Россию санкциями, вынужден был смягчить тон, после того, как Конгресс завернул на доработку закон о запрете импорта нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России после того, как Венесуэла, Саудовская Аравия и ОАЭ отказались наращивать добычу нефти – спасать США.

Конечно, это не значит, что Россия продолжит поставлять нефть и нефтепродукты в прежнем объёме, но об эмбарго речи уже не идёт. И хотя министр финансов США Джанет Йеллен призвала своих коллег из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии к тесной координации действий при разработке новых санкций против России, все её усилия не способны остановить рост цен на энергоносители.

Цена газа на бирже в Европе превысила рекордные $3 000 за тысячу кубометров. Эксперты аналитической компании Rystad Energy предупреждают европейцев, что если они вместе с США введут эмбарго на российскую нефть, то к лету стоимость марки Brent подскочит до 240 долларов за баррель.

Нефтяную дыру на рынках в 4,3 миллиона баррелей в сутки невозможно быстро заменить другими источниками поставок. Аналитики Высшей школы управления финансами предсказывают, что если цена на нефть достигнет 300 долларов за баррель, то возможен коллапс мировой экономики.

На объявленную Западом экономическую войну Россия отвечает спокойно. Срочные меры Правительства РФ по поддержке населения и экономики бьют по интересам тех, кто стремится нас запугать дефолтом, отключением от международных платежных систем, закрытием неба, ограничением экспорта российских товаров. В России на протяжении достаточно длительного времени, напомнил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжёлые, с которыми страна сталкивается сейчас, а ответы будут выстраиваться, главным образом, с точки зрения целесообразности и интересов России.

Ни одно из рейтинговых агентств, сбежавших из России, не возьмётся сегодня утверждать, что российский рынок для инвесторов гораздо привлекательнее американского, хотя это действительно так. Наш рынок имеет бОльший потенциал, бОльшую доходность и бОльшую безопасность, чем рынок США, потому что он сильно недооценен. Ведь, несмотря на санкции США и Европы, колоссальное давление на экономику и инвестиции, всевозможные ограничения со стороны других стран, за шесть лет он вырос на 113%, американский же рынок, который ничем не сдерживается, принимает инвестиции со всего мира, вырос за это же время на 109%.

Даже при экономической войне, которая давно ведётся против нас западными силами, российская экономика в условиях санкций смогла догнать Германию, отставая только от США, Китая, Японии и Индии, которые по населению значительно превосходят нашу страну.

А если отказаться от расчётов по номинальному ВВП, то рост нашей экономики окажется ещё выше. Ведь номинальный ВВП выгодно применять странам с дефицитом торгового баланса (большинству европейских западных стран и США), которые больше импортируют товаров, чем посылают на экспорт. Мы же стремимся избавиться от импортной зависимости. Для нас важно уже то, что конвертация доллара в валюту нашей страны постепенно теряет своё значение, потому что всё, что нам нужно, мы намерены производить сами. В таком случае девальвация национальной валюты не имеет большого значения.

Нас долго унижали, скупая доли в маржинальном бизнесе, чтобы потом десятилетиями изымать прибыль. Концессионные договоры, невыгодные нам соглашения о разделе продукции (возьмите тот же «Сахалин-1»), «нефть в обмен на продовольствие», кредиты, которые нам продолжал навязывать МВФ после того, как мы полностью рассчитались по долгам – все эти схемы и пути закабаления нашей страны Западом, в одночасье перестали работать. Транснациональные компании не успели полностью проникнуть на российский рынок.

Глобалистам не удалось взять под свой контроль жизненно важные отрасли, их влияние свелось к манипулированию ценами на нашу продукцию и индексами инвестиционной привлекательности.

Им хорошо помогали три глобальных игрока S&P, Fitch, Moody’s, засылая в нашу страну своих аналитиков, которые передавали данные о наших предприятиях своим хозяевам. Уходя из нашей страны, они громко хлопнули дверью, опустив рейтинг России до уровня дефолта.

Прогноз со словом «дефолт» должен был вызвать панику внутри страны и надолго отпугнуть инвесторов. Наши граждане вначале не поверили, что их вкладам ничего не угрожает. Ведь государство не раз обманывало их в девяностые. Но когда они убедились, что банковские карты работают, никто не ограничивает снятие наличных, а банки предоставляют выгодный (20%!) процент по вкладам, ситуация стала успокаиваться.

Потери от западных санкций, конечно же, будут, но не настолько разрушительные, как пытаются нам внушить западные рейтинговые и консалтинговые агентства, покидающие Россию. Кто-то из россиян лишится работы, на некоторые товары поднимутся цены. Пока мы окончательно не освободимся от импортной зависимости, рост цен на зарубежные товары будет бить по нашим кошелькам. Но долго это продолжаться не может. В принципе, всё зависит от того, насколько быстро мы сможем переориентировать свою экономику на отечественные нужды, перенастроить международные торговые цепочки.

Одна из первых ответных мер на новые санкции, – предотвращение спекуляций с долларами. Центробанк решил «заштукатурить» все лазейки для вывода импортной выручки за рубеж и на полгода ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Валютные счета, как и рублёвые, никуда не денутся. Полгода банки не будут продавать наличную валюту гражданам, но сдать доллары можно в любом количестве, обменяв на рубли по выгодному курсу.

Кроме этого, согласно президентскому указу, компаниям запрещается держать счета в иностранных банках, а экспортеры должны возвращать в Россию 80% валютной выручки. Всё это должно укрепить финансовую систему на время «адских санкций» США и подыгрывающих им шакалах Табаки.

Из-за угроз Запада, пожелавшего добраться до личных счетов и недвижимого имущества наших сограждан за границей, да, пострадают богатые, привыкшие зарабатывать деньги в России и тратить на Западе. Но наш президент послал им сигнал: пока не поздно везите деньги в Россию. Теперь государство предлагает им задекларировать не только ценные бумаги, но и другие финансовые активы, наличные средства, которые сейчас находятся за рубежом, пока те не попали под санкции.

Людям, привыкшим жить на широкую ногу, придётся умерить аппетиты. А простых граждан защитит государство. Процентная ставка кредитов по ипотеке, взятых до 1 марта, будет сохранена. Государство продолжит субсидировать разницу между ключевой и льготной ставками. Условия ипотеки по льготным программам остаются прежними. Ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит от 5,75%, по дальневосточной ипотеке – 0,1%, по «семейной» – от 4,7% (от 4,3% в ДФО). Это решение, как разъяснили представители Центробанка, позволит не только защитить сбережения граждан от обесценения, но и поддержать финансовую и ценовую стабильность, компенсирует возросшие девальвационные и инфляционные риски. Поддержку государства получат и кредитные организации.

За всем этим последует оперативное принятие законопроектов, нацеленных на решение других ключевых проблем – распада хозяйственных связей, создания искусственных дефицитов, произвольного завышения цен, прекращения кредитования реального сектора, угрозы распада логистики. Отныне практически вся валюта, полученная от продажи нефти, газа, металлов и всего, что торгуется за доллары, будет оставаться в стране и поддерживать нашу финансовую систему.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) мы сможем, наконец, оставлять у себя, вкладывая их в экономику, акции российских компаний и государственные ценные бумаги.

В марте, по прогнозам Минфина, над нашей страной прольётся нефтедолларовый дождь: мы получим дополнительные нефтегазовые доходы на огромную сумму – 573,6 млрд рублей. Это та дополнительная валюта, которая не будет изъята из экономики.

Самое интересное ещё впереди. Да, рубль сегодня ослаблен до минимумов из-за паники на валютном рынке, но хоронить его рано. Когда паника уляжется, как утверждают аналитики, на рынок хлынет огромное количество валюты. Как от фактической отмены бюджетного правила, так и от экспортеров, которые теперь обязаны продавать 80% своей валютной выручки.

Меры, принятые Правительством РФ в первые мартовские дни, говорят о том, что мы сдаваться не собираемся. Наоборот, пользуясь ситуацией, Россия может защитить не только граждан, но и те системообразующие производства, которые оказались под санкциями.

Мы не знаем, какой ещё фортель выкинет для нас Запад, потому правительству РФ дан полный карт-бланш на оперативные действия в важнейших сферах общественной жизни – от социальной помощи и ежемесячных прибавок к пенсиям до строительной отрасли и корпоративного права.

Наши недруги забывают, что мы давно ушли от «семибанкирщины», из страны с разрушенной экономикой, проедающей заёмные деньги и предпочитающей закупки всего – от станков до ластика – за границей, за 20 лет страна превратилась в мощную державу, нарастила мускулы и способна дать отпор любому противнику, выдержать экономический удар.

Но наши противники этого, похоже, не замечают. Немецкая Daimler Truck, которой принадлежит 15% акций КамАЗа, остановила поставки комплектующих, но КамАЗ не останавливается. Предприятие сохранило производство своих, пусть устаревших, V-образных дизелей, коробок передач, ведущих мостов. Ими придётся на время заместить импорт. Уход из нашей страны Макдональдса может оставить без работы 62 тыс. человек, и потому мы вынуждены будем заморозить счета, передать бизнес этой компании в другие руки. Судьбу иностранных предприятий, пожелавших свернуть свой бизнес в России, будет решать специальная правительственная комиссия. Иностранцев, ведущих свой бизнес в России, никто не гонит. Они могут продолжать работать на территории страны на тех же условиях или временно передать свои доли и технологии в управление российским компаниям. В этом случае правительство гарантирует им, что при возвращении они смогут вернуть владение и управление компаниями. Но если они решат вообще уйти с нашего рынка, государство вправе провести национализацию этих предприятий, их технологий, производственных мощностей и т.д.

Экономическая война против нашей страны в самом разгаре, и потому делать далеко идущие выводы и давать прогнозы рано.

Однако уже сегодня можно сказать, что попытки запугать население падением уровня жизни, запретом туристических поездок и популярных потребительских товаров, надавить на руководство страны с помощью западных санкций, не увенчались успехом.

Здравомыслящие люди в Европе прекрасно понимают, что уже в скором времени за свои действия против России им придётся заплатить дорогую цену. Если санкции не отменить сегодня, то завтра европейскую экономику ждёт полная капитуляция по всем фронтам.





