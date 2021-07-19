МДЦ «Артек» делает все, чтобы юные дарования со всего мира могли проявить себя. Сотрудники детского центра проводят для школьников тематические мастер-классы, устраивают встречи с известными личностями: актерами, космонавтами, спортсменами, учеными. Одна из последних встреч прошла с президентом России Владимиром Путиным, правда в условиях непростой эпидемиологической ситуации состоялась онлайн.

В конце марта стартовал второй сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году заявки на участие подали более 300 тыс. школьников и студентов, а президент России на заседании Наблюдательного совета проекта поддержал старт конкурса.

В начале июля Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса и отметил, что здесь созданы всех необходимые условия для того, чтобы дети и подростки состоялись в жизни, – это общенациональная цель, и благодаря Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» у сотен тысяч школьников появилась еще одна площадка для самореализации. Кроме того, президент заявил, что «Большая перемена» помогает раскрыть в ребенке способности и таланты, а также поверить в себя.

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – подчеркнул он.

В рамках Всероссийского конкурса детский лагерь «Артек» посетил и российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Он рассказал ребятам о жизни на орбите и поделился ценными советами. Также артековцы посмотрели видеоролик, который был посвящен экспедиции.

«Я впервые в «Артеке», он производит колоссальные впечатления в плане возможностей, инфраструктуры, здесь замечательная природа. Мне было важно рассказать о том, чем занимаются космонавты и, конечно, узнать, чем интересуются ребята», – сказал Сергей Кудь-Сверчков.

Помимо этого в «Артеке» провели серию мастер-классов для финалистов конкурса. Так, темой мероприятия стала «Дружба в отряде и командная работа» для учащихся 5-7 классов. Различные мастер-классы уже стали доброй традиций в МДЦ. Эксперты говорят, что такие мероприятия помогают ребятам развить коммуникативные навыки, самостоятельность и узнать много нового и интересного. Например, для школьников проводятся мастер-классы по обучению спасательному делу, по актерскому мастерству, но больше всего детям нравятся кулинарные мероприятия: ребята уже готовили мармелад из помидоров, кнедлики, смёрребред и курицу по-китайски. Кстати, правильное и сбалансированное питание – неотъемлемая часть плотного графика артековцев. Для школьников в МДЦ организовано пятиразовое питание, в столовых действует система шведского стола, что позволяет ребятам выбирать блюда на свой вкус. Специально для «Артека» профессиональные технологи и диетологи разработали меню-конструктор, где каждый ребенок может компоновать свой рацион.

Кроме того, в МДЦ большое внимание уделяется комфортным условиям и быту. Юные артековцы проживают в обновленных корпусах со всеми необходимыми удобствами, на территории лагеря работает Wi-Fi, открыты библиотеки, бассейн, игровые площадки, медпункты, учебные классы, стадионы и многое другое.

Напомним, что в 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Победители конкурса получают денежные призы, которые могут направить на образование и саморазвитие.