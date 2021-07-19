Из воспоминаний немецкого солдата, 87-ой пехотной дивизии вермахта, Хельмута Кресмана о боях в районе Ржева весной 1943 года.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
""На этой неделе дела на позициях шли просто отлично, мы всё ещё держали Ржев. Вот и всё, что можно было сказать, о наших успехах. Мы держали город – могилу для тысяч ребят из Дюссельдорфа, Штеттина, Мюнхена, Силезии, Гамбурга, Дортмунда, Берлина, Кёльна и десятков других городов, нашей родины. Мы не помнили, как она выглядит, такая уже далекая и нереальная, родина. Нет, конечно, были ещё хорошие новости, например, нам обещают найти нового ротного медика. Закончились катушки с проводами для связи, а значит на какое то время мы перестанем каждый день терять наших связистов, ползающих по переднему краю. Из хороших новостей было ещё то, что позавчерашнее пополнение из прибывших необстрелянных новичков, ещё не всё перебили и в живых осталось целых пять человек, что даёт шансы хотя бы одному из них, успеть набраться опыта и выжить. Моя нога ещё не пахла сыром, значит были шансы, что она заживет. Нужно только регулярно менять повязки. Поэтому я вымениваю бинты на сигареты у солдат из моей роты. Табак подходит к концу, а бинты нужны каждый день, скорее бы нам нашли медика. Ржев не то место, откуда можно так легко уехать в тыловой госпиталь, здесь штык в ноге это так царапина- это пустяки. Я запомнил ту рукопашную, из череды других она врезалась в мою память…"