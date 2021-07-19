Главная » Видео, Вооруженные силы, История

“Адские окопы Ржева! Здесь русские ломают кости и шеи как спички!”- Воспоминания немецкого солдата

62 0

Из воспоминаний немецкого солдата, 87-ой пехотной дивизии вермахта, Хельмута Кресмана о боях в районе Ржева весной 1943 года.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
""На этой неделе дела на позициях шли просто отлично, мы всё ещё держали Ржев. Вот и всё, что можно было сказать, о наших успехах. Мы держали город – могилу для тысяч ребят из Дюссельдорфа, Штеттина, Мюнхена, Силезии, Гамбурга, Дортмунда, Берлина, Кёльна и десятков других городов, нашей родины. Мы не помнили, как она выглядит, такая уже далекая и нереальная, родина. Нет, конечно, были ещё хорошие новости, например, нам обещают найти нового ротного медика. Закончились катушки с проводами для связи, а значит на какое то время мы перестанем каждый день терять наших связистов, ползающих по переднему краю. Из хороших новостей было ещё то, что позавчерашнее пополнение из прибывших необстрелянных новичков, ещё не всё перебили и в живых осталось целых пять человек, что даёт шансы хотя бы одному из них, успеть набраться опыта и выжить. Моя нога ещё не пахла сыром, значит были шансы, что она заживет. Нужно только регулярно менять повязки. Поэтому я вымениваю бинты на сигареты у солдат из моей роты. Табак подходит к концу, а бинты нужны каждый день, скорее бы нам нашли медика. Ржев не то место, откуда можно так легко уехать в тыловой госпиталь, здесь штык в ноге это так царапина- это пустяки. Я запомнил ту рукопашную, из череды других она врезалась в мою память…"
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6tQzoD0Q9-w
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тело Ленина подаёт признаки жизни ....
Иисус Христос - кто это?
Петров в Новосибирске. Без цензуры!
ЭТРУСКИ
Финны освободили семью Анастасии Завгородней после пикета Профсоюза граждан России
Мысли вслух - Наше Невежество (Парень с севера Руси)
ВДВ против Путина
Россия бросает Украине спасательный круг

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru