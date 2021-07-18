Время пришло. Россия реанимирует грандиозный проект СССР
Иногда гениальная идея рождается слишком рано и ждёт своего часа десятилетиями. Похоже, что это в полной мере относится к идее строительства самой мощной в мире электростанции, которую собирались построить в СССР на Камчатке. Уникальная она не только своей мощностью, но и тем, что является приливной, то есть использует естественную энергию приливов для выработки электроэнергии. Почему Союз не потянул проект и почему сейчас о нём снова вспомнили – расскажем в этом выпуске.
00:00 Вступление
00:41 Это гениально!
02:32 Время новостей
05:00 Опыт есть
06:30 Сложности
07:47 Наши перспективы
09:00 Время Человека
а Китай каждые два месяца запускает угольную электростанцию??!!-угольную -не зеленую..