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Время пришло. Россия реанимирует грандиозный проект СССР

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Иногда гениальная идея рождается слишком рано и ждёт своего часа десятилетиями. Похоже, что это в полной мере относится к идее строительства самой мощной в мире электростанции, которую собирались построить в СССР на Камчатке. Уникальная она не только своей мощностью, но и тем, что является приливной, то есть использует естественную энергию приливов для выработки электроэнергии. Почему Союз не потянул проект и почему сейчас о нём снова вспомнили – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление
00:41 Это гениально!
02:32 Время новостей
05:00 Опыт есть
06:30 Сложности
07:47 Наши перспективы
09:00 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VzRXCHHnVzc
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