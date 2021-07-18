Иногда гениальная идея рождается слишком рано и ждёт своего часа десятилетиями. Похоже, что это в полной мере относится к идее строительства самой мощной в мире электростанции, которую собирались построить в СССР на Камчатке. Уникальная она не только своей мощностью, но и тем, что является приливной, то есть использует естественную энергию приливов для выработки электроэнергии. Почему Союз не потянул проект и почему сейчас о нём снова вспомнили – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление

00:41 Это гениально!

02:32 Время новостей

05:00 Опыт есть

06:30 Сложности

07:47 Наши перспективы

09:00 Время Человека