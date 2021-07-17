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Страж северных морей: что можно сказать о мощи ракетного крейсера «Маршал Устинов»

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Подробности на https://tvzvezda.ru/news/20217161742-…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JZJwgvW5-UY
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