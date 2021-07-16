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“Войны с Польшей, Крымом, Турцией в XVII веке”. Выпуск № 33. Е.Ю.Спицын “История России. Курс лекций

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Опубликовано на канале День ТВ 21 декабря 2016 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F97-OfhP-QE
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