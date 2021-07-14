Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованная 12 июля 2021 г. на сайте президента РФ одновременно на русском и украинском языках, стала фундаментальным посланием Русскому миру, в первую очередь умам колеблющимся, помрачившимся за три десятилетия украинской «незалежности», а особенно с 2014 г., с момента киевского госпереворота. Статья аккумулировала историко-публицистические посылы, прежде сформулированные русскими здравомыслящими аналитиками и теоретиками по обе стороны нынешней украинско-российской границы, а также не раз озвученные президентом в выступлениях новейшего времени.

Статья большая, основательная, и может служить делу просвещения, вразумления, осмысления, апологии. Это своеобразная высококвалифицированная методичка по «украинскому вопросу».

Публикация, обещанная автором еще в июне, стала прямо-таки кумулятивным посланием, сразу вызвавшим отклик у ее адресатов, в том числе предсказуемо нервную реакцию в украинских медиа и соцсетях.

В самом начале статьи президент подчеркивает, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду, как трагедию, причиной которой стали как «последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды», так и «результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».

В. Путин дает внятную экспозицию общей долгой русской истории, начиная от тех времен, откуда есть пошла земля наша, уже не в первый раз подчеркивая, что «и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство. … Важно отметить, что и в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке. Вера была православной. Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление».

Политолог В. Корнилов в соцсетях делает акцент: «Статья Путина о том, что не можем мы поделить между русскими и украинцами своих князей, свою Русь, свой язык, свою веру. И потуги тех, кто этим занимается, в конечном итоге обречены, поскольку им поневоле приходится делать ставку на ложь, на измену, на создание фальшивых героев и идолов».

«В письме в Москву в 1654 году Б. Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он “все Войско запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил”, — пишет В. Путин. — То есть в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми». В 1686 г., продолжает автор, в состав Русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье. Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название «Малая Русь» (Малороссия). Название «Украина» тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово «окраина» встречается в письменных источниках еще с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово «украинец», если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей. На Правобережье, оставшемся в Речи Посполитой, реставрировались старые порядки, усилился социальный и религиозный гнет. Левобережье, земли, взятые под защиту единого государства, напротив, стали активно развиваться. Сюда массово переселялись жители с другого берега Днепра. Они искали поддержки у людей одного языка и, конечно, одной веры.

…Малороссы во многом и созидали большую общую страну, ее государственность, культуру, науку. Участвовали в освоении и развитии Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Кстати, и в советский период уроженцы Украины занимали самые значимые, в том числе высшие посты в руководстве единого государства. Достаточно сказать, что в общей сложности без малого 30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущев и Л. Брежнев, чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной.

Особо отметим упоминание в статье Новороссии, имя которой снова активно вошло в обиход с 2014 г.

Президент пишет: «Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей, в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие название “Новороссия”. Они заселялись выходцами из всех российских губерний».

После разделов Речи Посполитой Российская империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, которые оказались в Австрийской, а впоследствии — в Австро-Венгерской империи.

Автор констатирует, что за многие века раздробленности, жизни в разных государствах на Украине возникли региональные языковые особенности, го́воры. В статье вспомянуты Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, чьи произведения являются общерусским литературным и культурным достоянием. «Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза — в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?»

Говорит президент и о генезисе «украинства».

«Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шел активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов. Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы — это настоящие славяне, а русские, “московиты”, — нет. Подобные “гипотезы” стали все чаще использовать в политических целях как инструмент соперничества между европейскими государствами».

В. Путин обращает внимание читателя на очень важный момент: с конца XIX в. австро-венгерские власти развили украинскую тему — в противовес как польскому национальному движению, так и москвофильским настроениям в Галиции. В годы Первой мировой войны Вена способствовала формированию так называемого Легиона украинских сечевых стрельцов.

Галичан, заподозренных в симпатиях к православию и к России, подвергали жестоким репрессиям, бросали в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин.

Бурные события происходили на Украине в 1917-м и последующие годы. Центральная Рада, УНР, Скорпадский, Директория, ЗУНР, Петлюра и т.д. Вспомним здесь, что в 1918 г. власть в Киеве менялась чуть ли не полтора десятка раз!

«На примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны и смуты».

Отметим, что статья перебрасывает мост из прошлого в настоящее Украины. «Проводится явная параллель между современностью и событиями 1918 г., когда Украинская народная республика подписала Брестский договор с немцами, призвав на свою территорию их войска, но быстро надоела новоявленным хозяевам, которые просто скинули ее, заменив на более удобную марионетку (очень показательно, что тот переворот происходил в здании Киевского цирка — понятия “Квартал-95″ тогда еще не было). Так случайно совпало, что президент Украины в день выхода этой статьи находился в Берлине, пытаясь выбить из немцев новый Брестский мир» (В. Корнилов).



Пожалуй, впервые В. Путин публично отмечает, что в начале 1918 г. была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика (со столицей в Харькове, русском городе, учрежденном, к слову, указом Царя Алексея Михайловича — С.М.), которая обратилась в Москву с вопросом о вхождении в Советскую Россию.

Не кто иной как В. Ленин встречался с руководителями этой республики и убеждал их действовать в составе Советской Украины. 15 марта 1918 г. ЦК РКП(б) прямо постановил направить на Украинский съезд Советов делегатов, в том числе из Донецкого бассейна, и создать на съезде «одно правительство для всей Украины». Территории Донецко-Криворожской советской республики в дальнейшем в основном и составили области Юго-Востока Украины.

Добавим, что все обещания большевиками были нарушены: упразднена автономия ДКР, там началась украинизация, к тому же руководство ДКР согласилось войти в состав Советской Украины только в едином с Россией государстве!

Касается в статье автор и всех исторических эпизодов, по которым в состав УССР вошли земли Западной Украины (в 1939 и 1940 гг.) и, с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм, Крымская АССР (в 1954 г.). Владимир Путин, основываясь на исторических фактах, констатирует, что современная Украина — это детище советской эпохи.

«Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она созда­валась за счет истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.

Большевики относились к русскому народу как неис­черпаемому материалу для социальных экспе­риментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные “подарки”.

В конеч­ном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена.

…

Руководители современной Украины и их внешние покро­вители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать “преступления советского режима”, причисляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеют никакого отно­шения. При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не счи­таются. Понятно почему. Раз это привело к ослаб­лению России, то наших недоброжелателей это устра­ивает».

В. Путин приводит неоспоримые факты: Малороссия, а затем и Украина прирастали территориями и людьми исключительно в составе единого с Россией государства. И наоборот, она всегда теряет, как только оказывается вне его пределов. Проект же «анти-Россия», который пытались насадить в 1918 г. и реализуют сейчас, приводил и будет приводить к утере земель, людей и государственности. Если кто хочет поспорить, пусть изучит историю, — восклицает аналитик В. Корнилов.

Президент РФ отмечает, что в 1991 г. территории бывшей УССР, а главное — люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. И были уже действительно оторваны от исторической Родины.

«И конечно, часть одного народа в ходе своего развития — в силу ряда причин, исторических обстоятельств — может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!

Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак.

Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики — учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание.

Другими словами — уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить», — резюмирует автор, добавляя, что произвольную перекройку границ большевики начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей.

Пожалуй, это спокойное суждение— сегодня словно холодный душ, и кое-кому на Украине, и далее.

Переходя к новейшей истории, В. Путин обращает внимание, что Российская Федерация многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. «В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою “политическую арифметику”, но в 1991–2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально “цепляется” за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран».

В самом деле: потенциал Украины «был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня. Получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что украинская экономика станет одной из ведущих, а уровень жизни людей одним из самых высоких в Европе.

Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42%. Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое.

И наконец, по данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова.

Украина сейчас — беднейшая страна Европы».

Автор статьи убежден, что в этом виноват не народ Украины, трудолюбивый и талантливый, а украинские власти, которые «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений».

Даже после известных событий в Киеве в 2014 г. президент РФ давал поручения российскому Правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки экономических связей с Украиной. «Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет. Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается “страна-агрессор”».

В. Путин дает отчетливую картину современного состояния дел: «По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа.

Открыто и все наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и официальные власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и готовы продать мать родную, чтобы сохранить капиталы. К этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добровольного заложника чужой геополитической воли».

Автор напоминает, что задолго до 2014 г. США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией и отклоняли неоднократные российские предложения о диалоге. Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России.

Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина — не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся. Заказчики этого проекта взяли за основу еще старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси».

«И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии исторические русские земли нещадно эксплуатировались и оставались самыми бедными. Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА (запрещена в РФ – Ред.), нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ».

О событиях в Киеве февраля 2014 г. Владимир Путин говорит как о государственном перевороте, поддержанном Западными странами, тараном коего выступили радикальные националистические группировки. Их лозунги, идеология, откровенная агрессивная русофобия во многом и стали определять государственную политику на Украине. Под удар попало все, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего — русский язык. Автор напоминает, что «майданные» власти первым делом попытались отменить закон о государственной языковой политике. Потом были законы об «очищении власти», закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса, закон о «коренных народах». Новые семена раздора посеяны. И это в стране, очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования.

«На Украине сегодня речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия — их враг.

Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения.

В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы».

Не упускает из виду автор и ключевой аспект русского бытия — духовное единство, по которому тоже нанесен существенный удар: на Украине затеяно новое церковное размежевание, дело доведено до раскола, захвата храмов, избиения священнослужителей. «Даже широкая автономия Украинской православной церкви при сохранении духовного единства с Московским патриархатом их категорически не устраивает. Этот зримый, многовековой символ нашего родства им надо во что бы то ни стало разрушить».

Останавливается автор статьи, конечно, и на теме героизации нацизма на Украине, где под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований, где в ранг национальных героев возводят Мазепу, Петлюру и Бандеру, но вытравляют из памяти имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине — Ивана Кожедуба, Людмилы Павличенко, Сидора Ковпака. Однако забыть об их подвиге — значит предать своих дедов, матерей и отцов.

Говоря о современных реалиях, Владимир Путин подчеркивает, что проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины: крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию, но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы, стали им грозить этническими чистками и применением военной силы. «И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь.

Разве им оставили иной выбор — после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске.

Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся».

Государственный переворот, последовавшие за этим действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и гражданскую войну. По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тыс. человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери, — с болью отмечает В. Путин.

Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство, и Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, по убеждению автора статьи, не имеют альтернативы, и никто не отзывал свои подписи ни под минским «Комплексом мер», ни под соответствующими заявлениями лидеров стран «нормандского формата». Никто не инициировал пересмотр Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 г.

Тем не менее, украинское руководство не намерено всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей, а предпочитает эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и торговать русофобией, устраивать кровавые провокации в Донбассе.

«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги Минска-1 и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта “анти-Россия”.

А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага, и, добавлю, под протекторатом, контролем со стороны западных держав», — пишет В. Путин.

«Под таким же прикрытием проходит и поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация ее природных ресурсов. Не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит — очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под свои условия и интересы, под преференции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предполагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам».

«Наряду с этим не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и Вооруженными Силами, военное “освоение” территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО», — подчеркивает президент, отмечая, что «западные авторы проекта “анти-Россия” так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней».

В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость. Но для миллионов людей Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными. «Правильным» патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление — и мировая история это не раз доказывала — весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями.

Пристальные наблюдатели подсчитали, что президент России восемь раз употребляет в своей статье понятие «анти-Россия» применительно к Украине, и усматривают в этом грозный знак для нынешнего киевского режима.

А киевский эксперт М. Погребинский оценивает публикацию президента России как красную линию, прочерченную для блока НАТО и в целом коллективного Запада.

В. Путин переходит к резонным выводам и упреждениям, которые должны привести в чувство зарвавшихся: «…Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

«Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами.

Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным.

Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ.

Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет “анти-Украиной”. А какой быть Украине — решать ее гражданам».

Итак, если выстроить в качестве опорных точек идеологические свершения последних лет — изменения в Конституции РФ, принятие Стратегии национальной безопасности, а теперь и статью об украинском вопросе, то очевидно формируется вектор идеи, сформированный президентом России, которого, как помним, на выборах 2018 г. поддержало существенное большинство.

А что будет дальше «на украинском направлении», узнаем в обозримом будущем.



