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От «Катюши» до «Града»: какой путь реактивные системы залпового огня прошли за 80 лет

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Подробности на https://tvzvezda.ru/news/2021714137-U…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-vdiFdCY_3E
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