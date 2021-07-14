Яков Джугашвили

Яков Джугашвили в немецком плену. Wolfram von Richthofen Wolfram von Richthofen

Сыновья вождей Советского Союза не пользовались никакими привилегиями. Они шли в самое пекло наравне с другими.

Старший сын Иосифа Сталина Яков, носивший настоящую фамилию вождя — Джугашвили, встретил начало Великой Отечественной войны в качестве командира артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка 20-й армии.

Война для него, однако, продлилась совсем недолго. Уже 16 июля 1941 года в ходе боев в Белоруссии он попал в плен.

Немцы быстро вычислили, кто оказался в их руках, и пытались всячески склонить его к сотрудничеству. Яков отверг все их предложения, заявив: «Мне стыдно перед отцом, что я остался жив».

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Для вызволения старшего лейтенанта Джугашвили было организовано несколько спасательных миссий, но все они завершились провалом. Немецкое предложение об обмене Якова на плененных под Сталинградом генералов, полученное Сталиным посредством Красного Креста, последний категорически отверг. «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих… Стану я с ними торговаться! Нет, на войне — как на войне», — вспоминала дочь вождя Светлана Аллилуева слова своего отца.

Не сумев использовать своего неординарного пленника в пропагандистских целях, немцы изменили свое благостное отношение к нему на предельно жестокое. 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили бросился на находящуюся под напряжением колючую проволоку концентрационного лагеря Заксенхаузен и был тут же застрелен охранником. Хотел ли он тем самым покончить собой, сбежать, или эту смерть организовали сами немцы так и осталось неизвестным.

Василий Сталин

Василий Сталин. Архивное фото Архивное фото

Начальный период войны младший сын Сталина Василий, еще в 1940 году окончивший авиационную школу, служил при главном штабе ВВС в Москве. Он тяготился своим пребыванием в тылу и не хотел, чтобы люди думали, что он хорошо устроился за отцовской спиной.

Летом 1942 года Василий Сталин наконец-то добился отправки на фронт, а в феврале следующего года был назначен на должность командира 32-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Он активно принимал участие в воздушных боях, совершив 26 боевых вылетов и лично сбив два вражеских самолета.

«В течение февраля-марта 1943 года мы сбили с десяток самолетов врага. С участием Василия — три», — вспоминал командир одной из эскадрилий полка Сергей Долгушин: «Причем надо отметить, что первым, как правило, атаковал их Василий, после этих атак самолеты теряли управление, и мы их потом добивали. По нашим летным законам их можно было засчитывать Василию, как сбитыми лично, но он их считал сбитыми в группе. Я однажды сказал ему об этом, но он махнул рукой и бросил коротко: “Не надо!..”»

За штурвал истребителя сын советского вождя садился без парашюта. Для себя он решил, что не имеет права попасть в руки врага живым.

Конец войны полковник Сталин встретил в должности командира 286-й истребительной авиационной дивизии, принявшей участие в Берлинской операции. Василий Иосифович был удостоен больше десятка наград, в том числе трех орденов Красного Знамени — одного из самых почетных в Советском Союзе.

Леонид Хрущев

Леонид Хрущев. Архивное фото Архивное фото

Леонид Хрущев, сын будущего руководителя СССР Никиты Хрущева, стал опытным летчиком задолго до Великой Отечественной войны — за штурвал самолета он впервые сел в 1933 году. Во время советско-финляндской (Зимней) войны он добровольцем ушел на фронт и совершил более 30 боевых вылетов на пикирующем бомбардировщике Ар-2.

Войну против нацистской Германии Хрущев встретил в 134-м скоростном бомбардировочном авиационном полку. Нередко бывало, что ему приходилось совершать по 3-4 вылета в день, порой даже без прикрытия истребителей.

26 июля 1941 года его самолет, возвращаясь задания, был атакован группой немецких истребителей. Леонид Никитович сумел дотянуть до своих и посадить изрешеченную машину, но сильно повредил ногу при посадке. «Самолет “скапотировал”, то есть перевернулся. Стрелок-радист вылез через свой блистер, штурман Блинов был убит еще в воздухе, а Леонид около часа висел в сжатой кабине вниз головой. С помощью механиков его с трудом вытащили из кабины и с тяжелым переломом ноги отправили в госпиталь…», — вспоминал этот эпизод его однополчанин Виктор Фомин.

Зимой 1942 года Хрущев вернулся в строй и за проявленные в боях смелость и мужество был награжден орденом Красного Знамени. Однако в бомбардировочной авиации он оставаться не захотел и, переучившись, ушел в истребители.

Последний бой старшего лейтенанта Леонида Хрущева состоялся 11 марта 1943 года недалеко от города Жиздра в 300 км от Москвы. Тело сбитого летчика так и не нашли, и он долгое время числился в списках пропавших без вести.

Тимур Фрунзе

Тимур Фрунзе. Архивное фото Архивное фото

У Тимура Фрунзе было сразу два именитых родителя. Он родился в семье прославленного революционера и наркома (министра) военных дел Михаила Фрунзе, но к началу 1930-х годов остался круглым сиротой и был усыновлен приемником Фрунзе на посту наркома — Климентом Ворошиловым.

Решив связать свою жизнь с армией, Тимур Михайлович поступил в артиллерийскую спецшколу. Однако его тянуло в небо, и 1940 году он с отличием окончил школу военных летчиков.

Из Фрунзе мог получиться настоящий ас — менее чем за две недели своего пребывания на Северо-Западном фронте в составе 161-го истребительного авиаполка он совершил 9 боевых вылетов, сбил два вражеских самолета лично и еще один в группе.

Однако судьба не дала Тимуру Михайловичу полностью раскрыть свой талант. 19 января 1942 года в районе города Старая Русса он вместе с напарником вступил в бой против группы немецких истребителей, в ходе которого и погиб.

Братья Микояны

Алексей Микоян, Степан Микоян, Владимир Микоян. Архивное фото Архивное фото

Сразу трое сыновей Анастаса Микояна, заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР (главы правительства), участвовали во Великой Отечественной войне. Как это было принято у детей советских вождей, они сделали свой выбор в пользу авиации.

Старший сын Степан в составе 11-ого истребительного авиационного полка участвовал в битве за Москву, совершив десять боевых вылетов. Один из них чуть не стал для Степана Анастасовича роковым. 16 января 1942 года его «Як-1» был по ошибке сбит другим советским истребителем. Летчику удалось посадить горящую машину «на брюхо». Обожженного и сломавшего ногу Микояна жители деревни доставили в медсанбат.

К осени 1942 года Степан Микоян отправился от ран и вновь поднялся в небо. Ему предстояло поучаствовать в Сталинградской битве, где, как было сказано в его характеристике, он «всегда был там, где требовалось не допустить воздушного противника к объекту или выручить товарища из тяжелого положения».

В этих же боях принимал участие и младший брат Степана — Владимир, закончивший ускоренный курс школы пилотов в феврале 1942 года. Самый молодой летчик своего полка, восемнадцатилетний Владимир Анастасович погиб во время своего первого серьезного боевого вылета 18 сентября 1942 года.

После гибели брата Степана временно отстранили от полетов. Есть версия, что Сталин вызвал своего сына Василия, командира 32-го Гвардейского авиаполка, в котором служил старший Микоян, и сказал: «Тимур Фрунзе погиб, Леонид Хрущев погиб, Владимир Микоян погиб, хоть этого побереги…»

Тем не менее, до конца войны Гвардии капитан Степан Микоян совершил еще несколько десятков боевых вылетов, а также участвовал в сопровождении и охране особо важных самолетов и так называемых литерных поездов.

Третьему брату в семье Микоянов — Алексею — также удалось остаться в живых. В составе 12-го гвардейского истребительного авиаполка он совершил 19 боевых вылетов, пока в конце 1944 года из-за неисправности колеса при посадке не получил ранение позвоночника и лица. Выйдя из госпиталя, он, тем не менее, вернулся в небо и успешно летал вплоть до самой Победы.