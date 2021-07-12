Главная » Видео, История, Мировоззрение, Образование

“С кем и за что воевала Москва в XVII веке”. Выпуск № 32. Е.Ю.Спицын “История России. Курс лекций

37 0

Опубликовано на канале День ТВ 13 декабря 2016 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vqNpj6Vxy20
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ПОСЛЕСЛОВИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ… Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Разбор пилотов: Самолеты в армии есть, а воевать на них некому
Песни войны. Алексей Покровский "Бери шинель, пошли домой"
Бородино. Победить гения
Начинается!!!
Технология спаивания (2012) DVDRip
ГДЕ ЛЕЖАЛА ЛЕТОПИСНАЯ ЛИТВА? Часть 1
Вирус «в Украине», внедренный на Украине

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru