Почему взлетели цены на лес и что будет дальше
1 июля в России начали действовать пошлины на вывоз пиломатериалов и ряд других мер, призванных остановить рост цен на них. В этом выпуске разберём, что стало его причиной, как обстоят дела в других странах, вернутся ли цены на внутреннем рынке на прошлые уровни и главное – как стране извлечь пользу из совершенно новой ситуации, в которой наш лес становится всё более ценным ресурсом.
00:00 Вступление
00:41 Цены вверх
02:33 Время новостей
03:30 Цены вниз
05:11 Что дальше
07:27 Госплан неизбежен
08:51 Время Человека