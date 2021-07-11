Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Почему взлетели цены на лес и что будет дальше

95 0

1 июля в России начали действовать пошлины на вывоз пиломатериалов и ряд других мер, призванных остановить рост цен на них. В этом выпуске разберём, что стало его причиной, как обстоят дела в других странах, вернутся ли цены на внутреннем рынке на прошлые уровни и главное – как стране извлечь пользу из совершенно новой ситуации, в которой наш лес становится всё более ценным ресурсом.

00:00 Вступление
00:41 Цены вверх
02:33 Время новостей
03:30 Цены вниз
05:11 Что дальше
07:27 Госплан неизбежен
08:51 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HG30SD1gqj8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Диалог с Фиолетовым.
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
Воспоминания внучки офицера.
Аварийный выход
Полуостров без права передачи: Чиновники споткнулись о «крымский характер»
Михаил Исаковский "Сказка о Правде"
Как счастливо родить и воспитать сына-2
Последний бой Уго Чавеса

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru