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Как отличить новобранца от бывалого война?! Смекалка Быт и Злые шутки Советских Солдат на Фронте

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Солдатская смекалка, злые шутки над сослуживцами, военный быт и отличия новобранца от бывалого солдата- из воспоминаний о войне Николая Никулина.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"Был март 1944 года. Мы приближались к городу Псков, немцы отступали и сильно огрызались. Накануне они контратаковали наших, но были остановлены, а в тыл прорвалась только одна «Пантера».
Вспоминая сейчас эту картину, я содрогаюсь, но тогда, в сорок четвертом, все выглядело обыденным. Мы размышляли о том, как устроиться побезопасней да потеплей: разгребли снег около «Пантеры», рассчитывая хотя бы с одной стороны отгородиться от возможного обстрела её стальным боком. Копать землю здесь было нельзя, т.к. почва оказалась болотистой. Убежище вышло невысоким — снежные стенки и брезентовая плащ-палатка сверху вместо крыши- это спасало только лишь от ветра. Потом все легли впритирку рядом на один бок. Так и спали, поворачиваясь все сразу, по команде. В центре пыхтела наша радость — печурка из ведра, раскаленная докрасна. Она не столько нас согревала, сколько поддерживала морально. Разомлевшие солдаты спали сладко. Только иногда кто-нибудь расталкивал едва уснувшего соседа и, когда тот с трудом приходил в себя, говорил ему. Это была злая солдатская шутка, после которой трудно было уснуть и долго слышалась ожесточенная брань пострадавшего…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T4tfCqLo7Cs
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7555 6207
    Женечка час назад

      Вот по таким контрольным словечками как они написаны в заголовке: “бывалый войн”, “мозайка”, “будующее” – я в 99 из ста могу определить возраст писавшего товарища. Когорта бывалых воинов пера и я – центурион клавиатуры. Как вам?

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