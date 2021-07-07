Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Буддизм в России. Борис Куценко

43 0

Сегодня буддизм является одной из традиционных религий Российской Федерации. В передаче мы с вами обсудим тему истории развития данной конфессии в нашей стране. Обсудим ведические корни Буддха Дхармы и связь буддизма с языческой культурой России. Как и другие традиционные религии, учение Будды оставило глубокий след в истории России 18-20вв.

В эфире предлагается рассмотреть следующие темы:

Ведическая традиция и буддизм;
История буддизма в России;
Буддийский вопрос и внешняя политика Российской Империи в конце 19 начале 20вв.;
Роль буддийского фактора в 1 мировой, гражданской и Великой Отечественной войнах.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=41mmTHKejyM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Путин! Прекрати взрывать русских! Это тебе не поможет! Заявление Комитета национального спасения РРО по поводу взрывов в московском метро.
Борис Миронов
Анатомия государственной измены
Зачем Сталин появился на Арбатской, или 1 апреля — День снижения цен
Дореволюционная деревня в фотографиях
Геи, украинцы, оплаченная массовка: Марш Немцова – как это делали в Санкт-Петербурге
Русские борцы с наркоторговцами и педофилами [К вопросу о российском "правосудии"]
За стихи

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru