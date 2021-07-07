Буддизм в России. Борис Куценко
Сегодня буддизм является одной из традиционных религий Российской Федерации. В передаче мы с вами обсудим тему истории развития данной конфессии в нашей стране. Обсудим ведические корни Буддха Дхармы и связь буддизма с языческой культурой России. Как и другие традиционные религии, учение Будды оставило глубокий след в истории России 18-20вв.
В эфире предлагается рассмотреть следующие темы:
Ведическая традиция и буддизм;
История буддизма в России;
Буддийский вопрос и внешняя политика Российской Империи в конце 19 начале 20вв.;
Роль буддийского фактора в 1 мировой, гражданской и Великой Отечественной войнах.
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