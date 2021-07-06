Великая этническая война. Какой у Гитлера был план для славян?
Что способствовало милитаризации Германии ещё до прихода Гитлера? Как нацистская пропаганда насаждала идею о борьбе против коммунизма и освобождении русского народа? В чём различие отношения немцев к восточным и западным славянам? Что предполагал план Ост? Кого и как именно должны были онемечить на захваченных территориях? Откуда взялись идеи Сибирского федерализма децентрализации? Об этом говорят историки Александр Севастьянов и Игорь Шишкин.