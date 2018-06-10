«Суть нацистского режима»: как Гитлер планировал создать «расу господ»

Источник: russian.rt.com

7 июня 1938 года в Австрии начали действовать нацистские законы об «охране германской крови». Населению аннексированной страны запрещалось вступать в брак с неарийцами. На территории Германии аналогичные нормы работали уже почти три года. Историки отмечают, что жёсткое регулирование личной жизни объяснялось желанием Гитлера построить «тысячелетний рейх» на основе господствующей расы.



Впрочем, брачными запретами дело не ограничилось. Нацисты похищали из оккупированных стран детей, подходящих под арийский стандарт внешности, и даже собирались ввести многожёнство. О расовой политике Третьего рейха — в материале RT.

У истоков расизма

Первые расовые теории возникли ещё в античности. Известные философы тех времён открыто рассуждали о якобы природно обусловленных дурных наклонностях и отсутствии отваги у «варварских» народов.

Впрочем, настоящий всплеск расизма произошёл гораздо позже — в эпоху Просвещения в Европе на фоне Великих географических открытий. Так, Вольтер, не стесняясь в выражениях, критиковал христианство за утверждения о едином происхождении всех рас. Французский философ называл «мерзостными» «обитателей берегов Южного моря», сравнивал их со зверями и не верил, что они могли иметь общих предков с европейцами. Расистские теории создавали идеологическую базу для рабства и политики геноцида, которую европейские колонизаторы проводили в Африке, Америке, Австралии и Океании.

Рабство в Британской империи, старинная гравюра

В XIX веке свою расовую теорию сформулировал французский социолог Жозеф Артюр де Гобино. Субъектом исторического процесса, по его мнению, была этническая группа, которую он называл расой. По мнению Гобино, расы не равны между собой, а среди белых народов приоритетное положение занимают арийцы. Причём главный критерий — интеллект. О славянах Гобино отзывался уничижительно, считая их потомками арийцев, «выродившихся» и смешавшихся с «низшими» расами. Именно теорию Гобино в значительной степени в ХХ веке приняли на вооружение нацисты.

«В основе политической культуры национал-социализма лежит база, созданная ещё в XIX веке движением «фёлькише», — весьма романтизированный взгляд на прошлое Германии. Как следствие, об особой роли немцев в мировой истории и культуре, о священном прошлом и великом будущем этой нации, о скором покорении ею мирового пространства говорилось абсолютно всерьёз. И точно так же строились планы по созданию государства, которое просуществует как минимум тысячу лет», — отметил в беседе с RT историк-германист, писатель Сергей Кормилицын.

Расовая политика нацизма

Написанная Адольфом Гитлером в середине 1920-х годов книга «Моя борьба» наполнена расистскими и антисемитскими идеями. Будущий нацистский фюрер противопоставлял арийцев евреям и критиковал «славянизацию» Австрии.

В начале 1930-х с руководством нацистской партии познакомился германский антрополог Ганс Фридрих Карл Гюнтер, сформулировавший незадолго до этого концепцию нордизма, в которой превозносились немцы и осуждались семиты. Гюнтер также выступал против межрасовых браков. Идеи антрополога пришлись по вкусу рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру и идеологу нацизма Альфреду Розенбергу, которые начали активно внедрять их в жизнь.

Тому, что эти идеи так быстро прижились в обществе, отчасти способствовали исторические обстоятельства, отмечают специалисты. Сергей Кормилицын, в частности, напомнил, что в период Первой мировой войны германская военная пропаганда работала превосходно. Немцы были уверены в непобедимости своей армии, в своём праве на расширение жизненного пространства: Германская империя, созданная Отто фон Бисмарком, была страной, «опоздавшей к празднику», — к тому времени другие европейские государства давно поделили между собой колонии.

«Поражение в войне немцы восприняли как нечто невозможное. Тем более что войска на фронтах на момент капитуляции не утратили боевого духа и рвались в бой. Это породило в массовом представлении пресловутую «легенду об ударе кинжалом в спину».

Кто громче всех призывал к прекращению войны любой ценой, саботажу военных поставок? Представители левых партий. И виноватыми оказались именно они. А поскольку наиболее активными их представителями были не немцы, а инородцы, — их стали ненавидеть и вернувшиеся фронтовики, и остававшиеся в тылу», — рассказал в беседе с RT Кормилицын.

Сразу после прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году все евреи, за исключением участников Первой мировой войны, были уволены с государственной службы, а в церквях, чтобы выяснить происхождение каждого жителя страны, началось массовое копирование метрических записей, начиная с тех, что были сделаны в XVIII—XIX веках.

В 1934 году Рудольф Гесс, один из ближайших соратников Гитлера, создал при Национал-социалистической немецкой рабочей партии специальное ведомство по изучению родства. Позже оно получило статус имперского и вошло в подчинение к СС и Министерству юстиции Третьего рейха.

Ещё год спустя были приняты так называемые Нюрнбергские расовые законы, регулирующие вопросы гражданства, личных прав и семейной жизни в гитлеровской Германии, — Закон о гражданине рейха и Закон об охране германской крови и германской чести.

Борьба за «чистоту крови»

«Нацистское государство было изначально построено на основе расовой теории. Раса провозглашалась основой его существования. Население Германии по расовому признаку было разделено на различные категории», — рассказал в интервью RT писатель и историк Константин Залесский.

По словам эксперта, все расы в представлении нацистов были выстроены в зависимости от близости по крови к арийцам, к которым, помимо немцев, были отнесены некоторые западноевропейские народы. По мнению нацистов, славяне стояли на низшей ступени развития и не имели способности к творчеству, поэтому они должны были подчиняться арийцам.

Что касается евреев и цыган, то они, по словам историка, в представлении гитлеровцев и вовсе должны были исчезнуть из общественной жизни. Исходя из этих соображений и были приняты вышеупомянутые Нюрнбергские законы, представлявшие собой суть нацистского режима и предназначенные для сохранения «чистоты» арийской крови.

Законы 1935 года полностью запрещали браки и личные связи немцев с евреями. Специальные государственные органы следили за происхождением жениха и невесты и не давали разрешения на создание неугодных нацистам семейных союзов. Ранее существовавшие «нежелательные» браки поначалу не расторгались, а к евреям, состоявшим в родстве с немцами, нацисты относились более лояльно, чем к другим представителям этой расы.

Последствия Хрустальной ночи, Германия, 10 ноября 1938 г. © Wikipedia

Впрочем, после начала Второй мировой войны подавляющее большинство из них всё равно отправили в лагеря смерти. Жителям Германии, нарушившим законы 1935 года, грозило тюремное заключение и принудительные работы сроком на один год. Отдельно в законах оговаривался вопрос гражданства: еврей гражданином рейха не мог быть в принципе.

«Хотя бывали и исключения. Соратник, шофёр и телохранитель Гитлера Эмиль Морис, например, был обладателем удостоверения «почётного арийца», а фраза Геринга «В моём министерстве я сам решаю, кто еврей, а кто нет» вообще вошла в анекдоты», — отметил Кормилицын.

Историк добавил, что в целом Нюрнбергские законы исполнялись неукоснительно.

«Какой-то глобальной реакции со стороны населения Германии на Нюрнбергские законы не было. Это считалось личной проблемой каждого. Правда, следует отметить, что среди населения Германии, не входившего в нацистскую партию, уровень антисемитизма был изначально даже ниже, чем в некоторых других европейских государствах. Рядовые жители той же Австрии участвовали в еврейских погромах в ходе Хрустальной ночи значительно активнее, чем немцы», — подчеркнул Константин Залесский.

7 июня 1938 года действие Нюрнбергских законов официально распространилось на территорию аннексированной Австрии, которую нацисты называли «Остмарк».

Вскоре немецких женщин, имевших близкие отношения с евреями, начали отправлять в концлагеря.

«Тысячелетний рейх»

«Гитлер собирался строить «тысячелетний рейх», в основе которого лежала идея о том, что «высшая раса», немецкий народ-господин должен править миром и иметь свое жизненное пространство, в которое, кстати, планировалось включить и часть нашей страны. А представителей этой «высшей расы» должно быть много», — отметил в беседе с RT Залесский.

Адольф Гитлер globallookpress.com © Knorr + Hirth

Историк напомнил, что в представлении нацистов идеальная немецкая семья должна была быть многодетной. Рассчитывалось, что благодаря этому арийцы займут своё жизненное пространство, на котором не должно было остаться ни одного еврея, максимально быстро. Славянам же отводилась лишь роль прислуги и чернорабочих.

«Немецким солдатам интимные отношения на оккупированных территориях были разрешены только при условии, что от этих связей не появятся дети. Гитлер считал, что во всех восточноевропейских народах есть капля арийской крови. И вот носители этой крови, по его мнению, могли потом стать национальной элитой и поднять местное население на восстание против рейха. Поэтому нацистское руководство планировало ассимилировать всех славянских детей, которые внешне подходили под арийские стандарты, — белокурых и голубоглазых», — рассказал эксперт.

Дом ребёнка «Лебенсборн» © Scherl

В Германии в 1935 году была основана организация «Лебенсборн», подчинявшаяся СС и оказывавшая помощь немецким матерям-одиночкам, рожавшим детей от арийцев. Через «Лебенсборн» осуществлялись также и усыновления.

В частности, по подсчётам историков, через дома ребенка, относившиеся к «Лебенсборну», в бездетные немецкие семьи были переданы несколько десятков тысяч детей, похищенных на территории Восточной Европы, включая СССР. Некоторым из них на момент изъятия из родной семьи было всего пять дней от роду. Многие остались в Германии, до сих пор не зная о своём истинном происхождении и считая себя немцами по национальности.

«Каждый человек в рейхе, помимо основных документов, обязан был иметь ещё и расовый паспорт, заполненный на несколько поколений. Если кто-то вступал в СС, его родословную отслеживали вплоть до 1800 года. И если эсэсовец женился, его невесту проверяли так же. Поэтому, например, членам СС не рекомендовали жениться на немках, выросших в России, — их происхождение зачастую было невозможно отследить», — рассказал Залесский.

При этом, по его словам, к христианской или даже обычной брачной морали нацисты относились без должного пиетета. На внебрачные связи между немцами гитлеровцы смотрели лояльно.

«Во время войны из-за массовой гибели мужчин на фронте в Третьем рейхе возник даже проект легализации многожёнства. Его разрабатывали люди Бормана и Гиммлера. Первые предлагали сделать это общенемецкой практикой и хотели даже ввести в каждой семье должность домины, старшей жены. Вторые требовали разрешения иметь нескольких жён только героям войны. Как мы видим, мораль нацистов была очень далека от христианской. Однако всем этим планам не суждено было стать реальностью, поскольку «тысячелетний рейх» не состоялся», — подытожил историк.

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru