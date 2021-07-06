Студенты и ученые Центра проектной деятельности (ЦПД) Дальневосточного федерального университета во Владивостоке представили технологию использования нейросетей в протезах, в частности речь идет о протезах нижних конечностей. Нейросеть постепенно обучается, подстраивается под пациента и совершает нужные ему действия. Об этом рассказал руководитель направления "Нейротехнологии" ЦПД Богдан Дмитриев.

Сейчас ЦПД уже четыре года. За это время было представлено множество проектов, направленных на интеграцию технологий в сферу здравоохранения. С приходом Дмитриева в команду была значительно усовершенствована концепция протеза ноги с внедрением в нее нейросетей.

«Нейротехнологии в нынешних обстоятельствах в Центре проектной деятельности нацелены на использование того факта, что любые сигналы человека — сердцебиение, дыхание, мышечные сокращения — можно переводить, как и мозговые сигналы, в диагностические, управляющие. Нейротехнологии в более широком плане и в перспективе — это использование всех возможных биосигналов человека как управляющих», — рассказывает эксперт.

Стандартные протезы ног в повседневной жизни удобны и эффективны не на 100%, поэтому участники ЦПД предложили концепцию при которой ступня будет сгибаться под нужным углом. Таким образом человек сможет свободно использовать протез, восполняя свою физиологическую потребность в изменении угла поднятия стопы.

В итоге была придумана конструкция, позволяющая использовать возможность протеза на полную - возможность качания стопы и компенсация отталкивания. Для этого и понадобилась нейросеть. Она получает сигнал извне в какой момент стопа должна отталкиваться от поверхности.

«В итоге нейросеть получает все собранные данные и "учится". Цель использования нейросетей в данном случае — предсказать угол поворота стопы, и это получается довольно эффективно. В ходе тестирования процент подтверждения предсказания достигал 98%», - отмечает Дмитриев.

На сегодняшний день активные протезы стоят начина с 1,2 миллионов рублей. Эксперты ЦПД уверены, что данную стоимость возможно снизить. Они оценили свой конечный продукт приблизительно в 800 тысяч рублей.

Кроме того, ученые ЦПД заняты и другими проектами. Так, например, сейчас активно разрабатывается концепция управления инвалидной коляской за счет движения глаз, а также был разработан экзоскелет для перенесших инсульт. В планах у отдела ЦПД начать работу в направлении биохакинга.

«Это технологии будущего, и применить их в протезировании несложно, так как не нужно соблюдать инвазию: просто крепишь датчики на протезах и используешь в повседневной жизни», — резюмирует Дмитриев.