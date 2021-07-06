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Крепостное право. Глазами Радищева/Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Вновь на ЦИ историк Борис Кипнис с увлекательной лекцией о произведении «Путешествие из Петербурга из в Москву» и авторе Александре Радищеве. Историки — Яковлев и Кипнис — читают главы из произведения и обсуждают их. Как в эпоху Просвещения относились к рабству? Чем декабристы отличались от других крепостников? Какие смысла вкладывал Радищев в свое произведение? Насколько актуально «Путешествие из Петербурга в Москву» сегодня? Об этом и многом другом – в новом увлекательном ролике на «Цифровой истории».

Аудиозапись «Крепостное право. Глазами Радищева» — https://t.me/egoryakovleff/30
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ESiCVT43y4M
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