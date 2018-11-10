Иван Сергеевич Тургенев — знаменитый мастер русского слова

2018 году во всём мире отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (09.11.1818 — 03.09.1883), классика русской литературы второй половины XIX века. 24 октября 2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Организации Объединённых Наций в Париже было принято решение о включении в 2018 году юбилея И.С. Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества. И.С. Тургенев — первый русский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности. Художественное мастерство Тургенева-романиста высоко ценили известные современники в России, Западной Европе, Америке. Литературный преемник А.С. Пушкина, хранитель «великого и могучего» русского языка, Тургенев заложил основы русского классического романа, явился создателем классических образов, ставших воплощением русского характера, русского человека. Его произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире. К сожалению, в России ни 150-летие А.М. Горького (28.03.1868 —18.06.1936), ни 200-летие И.С. Тургенева, в отличие от предстоящего в декабре 100-летия А.И. Солженицына, так широко не освещается и не отмечается.



В 2018 году были и другие памятные даты, касающиеся знаменитых русских (советских) писателей и поэтов, такие как 110-летие Н.Н. Носова (23.11.1908 — 26.07.1976), 195-летие А.Н. Островского (12.04.1823 —14.06.1886),110-летие И.А. Ефремова (22.04.1908 — 05.10.1972), 125-летие В.В. Маяковского (19.07.1893 —14.04.1930), 100-летие В.Д. Дудинцева (29.07.1918 — 22.07.1998) и другие, которые не стали общественным достоянием, и которые, согласитесь, не заслуживают ни исторического забвения, ни невнимания властей.



Мы продолжаем цикл статей о «Жизни замечательных людей (ЖЗЛ) и эта — об Иване Сергеевиче Тургеневе.

«И.С. Тургенев — один из самых удивительных русских писателей, который с гениальной прозорливостью и чуткостью видел Русь, как даровитейший народ, обладающий высокой нравственной силой».

Ф.В. Гладков

200-летие со дня рождения И.С. Тургенева в 2018 году — это событие международного масштаба. Произведения И.С. Тургенева известны на всех континентах и переведены на все европейские языки. Его имя входит в плеяду великих классиков XIX века и стоит в одном ряду с А.С. Пушкиным, Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским.



Тургенев отстаивал права человека, выступал за освобождение крестьян в России от крепостной зависимости, был ярым противником войн, революций и смертной казни. Именно Тургеневу принадлежит термин «нигилизм». Кредо Тургенева в течение всей жизни:

«То, что вечно и нетленно, так это искусство, служащее великой идее и идея, во имя великого дела».

Русский писатель выступал за эволюцию человека через культуру, призывал к примирению приверженцев противоположных мнений и противостоял экстремизму в любых его проявлениях. Тургенев выступал за народное просвещение и, по словам французского философа и писателя Эрнеста Ренана, был выразителем «народного сознания».

Родные места являлись для Тургенева богатейшим источником, откуда он черпал обильный материал для своего творчества. Тесной связью с ними отмечен весь жизненный и творческий путь писателя. В его творениях мы ищем и находим ответы на многие вопросы бытия.

Краткая биография. Начало жизненного пути

«Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь — тяжёлый труд.



Отречение, отречение постоянное — вот её тайный смысл, её разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чём следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдёшь.



Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза». (И.С.Тургенев)

Иван Тургенев в возрасте 12 лет. Неизвестный художник. 1830. Государственный литературный музей

Родился Иван Сергеевич Тургенев 28 октября (9 ноября) в Орле. По отцу (Сергей Николаевич, 1793 —1834) принадлежал к старинному дворянскому роду Тургеневых, известному с XV века. По матери (Варвара Петровна, 1788 —1850) — к роду Лутовиновых, восходящему к XVII веку.

Спасское-Лутовиново. Художник Николай Бодаревский

Детство будущего писателя прошло в имении и усадьбе Спасское-Лутовиново близ города Мценска Орловской губернии.

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь», «Песнь торжествующей любви», стихотворения в прозе — вот далеко не полный перечень тургеневских произведений, история создания которых связана со Спасским-Лутовиновым — родовым имением писателя во Мценском уезде Орловской губернии.

Иван был вторым сыном в семье. Мать будущего писателя Варвара Петровна происходила из богатой дворянской семьи. Её брак с Сергеем Николаевичем не был счастливым. В 1830 году отец уходит из семьи и умирает в 1834 году, оставляя троих сыновей — Николая, Ивана и рано умершего от эпилепсии Сергея.

Мать Тургенева Варвара Петровна правила «подданными» на манер самодержавной государыни — с «полицией» и «министрами», заседавшими в особых «учреждениях» и каждое утро церемонно являвшимися к ней на доклад (об этом — в рассказе «Собственная господская контора», 1881).



Любимое её изречение было «хочу казню, хочу милую». С добродушным от природы и мечтательным сыном она обходилась сурово, желая воспитать в нём «настоящего Лутовинова», но напрасно. Она лишь ранила сердце мальчика, чиня обиды тем из своих «подданных», к кому он успел привязаться (позднее она станет прототипом капризных барынь в повестях Тургенева «Муму», 1852; «Пунин и Бабурин», 1874; и др.).



Вместе с тем Варвара Петровна была женщиной образованной и нечуждой литературным интересам. На наставников для сыновей она не скупилась.



С малых лет Тургенева вывозили за границу, после переезда семейства в Москву в 1827 году обучали лучшие педагоги (среди них — литератор Д.Н. Дубенский, автор исследования о «Слове о полку Игореве», и поэт И.П.Клюшников), и к моменту поступления на словесное отделение философского факультета Московского университета в 1833 году он уже говорил на французском, немецком, английском языках и сочинял стихи.

В 1834 году Тургенев перешёл в Петербургский университет, который окончил в 1837 году со званием «действительного студента» (экзамен на кандидата не выдержал). К этому времени относится первый известный литературный опыт Тургенева — романтическая драма в стихах «Стéно» (1834, опубликованная в 1913 году).

Профессор российской словесности П.А. Плетнёв, которому юноша показал поэму, нашел её слабым подражанием Дж.Байрону, но заметил, что в авторе «что-то есть», и даже напечатал в своём журнале «Современник» два его стихотворения (стихи Тургенева появлялись там и позднее).

Это юношеское сочинение сам автор охарактеризовал как «совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». При очевидном сходстве «Стено» с «Манфредом», которого сам Тургенев никогда не отрицал, в поэме обнаруживается последовательное воспроизведение мотивов пьесы «Гамлет» Шекспира.

Тернистый путь в творчество

Творчество Тургенева пришлось на время, следующее за так называемым «золотым веком» русской литературы — литературной эпохой Грибоедова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В прозе Тургенева отразился период исторических перемен в российском обществе и государстве, касавшихся прежде всего его социального устройства, политики и идеологии.



Поражение в Крымской войне, реформы времени правления императора Александра II, освобождение крестьян, духовные поиски интеллигенции, революционные настроения в обществе были содержанием жизни в России 1840 — 1880-х годов.

Тургенев не принадлежал к числу тех писателей, к кому широкое признание пришло скоро или даже сразу, как, например, к Достоевскому, который после опубликования первого же своего романа — «Бедные люди» — стал знаменитостью; в этом смысле и другие сверстники Тургенева — И.А. Гончаров, В.Д. Григорович — на первых порах были гораздо счастливее его.

Тургенев начинал своё творчество как поэт: он сочинял стихи с конца 1830-х годов, а в 1843 году опубликовал поэтический сборник. Однако вскоре писатель полностью переключился на прозу.

В 1840-е годы Тургенев был активным участником литературного кружка В.Г. Белинского в Петербурге. На его творчество оказали определённое влияние стилевые черты «натуральной школы», присущие писателям кружка Белинского.

Виссарион Белинский

Это проявлялось прежде всего в натуралистическом описании действительности, внешнего мира. Как оригинальный писатель, имеющий свою индивидуальную манеру, творческую и гражданскую позицию, Тургенев впервые выступил в цикле рассказов-очерков «Записки охотника» (1847 — 1852).

Касьян, иллюстрация самого И.С. Тургенева к «Запискам охотника»

В этой книге он показал неизвестную прежде в большой литературе жизнь крестьянства, яркие национальные характеры, жизненную энергию и душу русского человека

В 1838 — 1841 годах он писал мало и очень немногое из написанного находил достойным печати. Каждое из его опубликованных стихотворений было «не хуже» тех, которыми известнейшие стихотворцы (само собой разумеется, Лермонтов, Кольцов, Баратынский из этого числа исключаются) «украшали» страницы литературных журналов; но ни одно из них не привлекало внимания ни читателей, ни критики.

Главная же мысль своеобразного творчества заключалась в указании на «скорби и вопросы» времени. Молодые литераторы тех лет, как и подавляющее большинство читателей «Отечественных записок», где печатались статьи Белинского, хорошо понимали, что в его устах эти слова являются одним из обозначений социальной темы.



Именно в разработке этой темы критик видел залог дальнейших успехов в развитии русской литературы. Без большого риска ошибиться, можно сказать, что всё творчество Тургенева 1840-х годов подчинено было одной, пользуясь термином Станиславского, сверхзадаче — поиску своего решения социальной темы в литературе.

«Записки охотника» — как отражение социальной темы

Аудиокнига «Записки охотника».

В истории литературы есть книги, которые выражают целые эпохи не только в развитии искусства и литературы, но и всего общества в целом.



Такой книгой стали «Записки охотника». Они явились непосредственным и наиболее глубоким выражением общественной и литературной борьбы 1840-х годов XIX столетия, центром которой был вопрос о крепостничестве, то есть вопрос о судьбе закрепощённого народа.

В 1845 — 1846 годах Тургенев всё ещё не был уверен в своём писательском призвании и даже

«…возымел, — как писал он в своих воспоминаниях, — твёрдое намерение вовсе оставить литературу; только вследствие просьб И.И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в 1-м номере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И.И. Панаевым с целью расположить читателя к снисхождению.) Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе».

С выходом в свет каждого нового очерка или рассказа из «Записок охотника» это убеждение укреплялось всё больше и больше.



Прежде всего, обращала на себя внимание широта авторского кругозора; Тургенев как будто писал с натуры, но его очерки и рассказы не производили впечатления этюдов или этнографических зарисовок, хотя он и не скупился именно на этнографические и «краеведческие» подробности. Частная жизнь, по-видимому, невымышленных людей обыкновенно даётся у него в системе сопоставлений, которые показывают, что в поле зрения автора — вся Россия в её связях со всем миром.



Благодаря этому каждая фигура, каждый эпизод при всей своей индивидуальной непосредственности, а иногда и кажущейся мимолетности или случайности приобретают особую значительность, а содержание той или иной вещи оказывается шире воспроизводимой в ней жизни простых людей.

В «Записках охотника» Тургенев часто прибегал к приёму сопоставления времён — старого и нового. Причём, что бы ни говорили по этому поводу герои — хвалят ли они старые годы или не одобряют, — авторская оценка прошлого ясна: «золотой век» русского дворянства — век Екатерины и Александра — это преимущественно век дворянского разгула, мотовства (стоит только вспомнить забавы и потехи графа А.Г. Орлова-Чесменского, о которых рассказывает однодворец Лука Петрович Овсянников), разврата и наглого самоуправства.



Ну а новые, николаевские времена? Как это ни странно, но именно в эту пору казённые борзописцы больше, чем когда бы то ни было, кричали об успехах просвещения, особенно среди помещиков.

Бурмистр. Иллюстрация к «Запискам охотника». 1884.

В рассказе «Бурмистр» как раз и повествуется об одном «просвещённейшем» помещике — об Аркадии Павлыче Пеночкине. Тургенев ничего не оставляет для догадки читателя: личина «просвещённости» сорвана прямо у него на глазах. Собственно говоря, Пеночкин и напяливает-то её только при особых оказиях. Показателен в этом смысле эпизод усмирения «бунта» в Шипиловке:

«Нет, брат, у меня бунтовать не советую… у меня… (Аркадий Павлыч шагнул вперёд, да, вероятно, вспомнил о моём присутствии, отвернулся и положил руки в карманы)».

В этой отвратительной фигуре заключено обобщение огромной силы самоуправства помещиков.

«Записки охотника» неопровержимо убеждали читателя в необходимости уничтожения крепостничества как основы общественного строя в России; в этом смысле они ближе всего стоят к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева. Значение «Записок охотника» в творческой судьбе Тургенева неизмеримо велико. После выхода в свет этой книги он стал общепризнанным творцом русской литературы.

Активное творчество И.С. Тургенева

Последующее десятилетие отмечено высокой активностью творчества Тургенева: начиная с середины 1850-х годов из-под его пера выходят четыре романа и две повести. Всплеск писательской активности Тургенева, безусловно, связан с политическими событиями в России — его произведения того времени были непосредственным откликом на них, а в некоторых случаях даже опережали сами события, точно выражая дух времени.

«И.С. Тургенев. Собрание сочинений в 15 томах (комплект из 15 книг)»

Таковы романы «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860). К этому периоду творчества относятся и повести, посвящённые первой любви: «Ася» (1858), «Первая любовь» (1860).



В это же время создан и выдающийся роман «Отцы и дети» (1862), в котором Тургенев изобразил русское общество времён эпохальной для России XIX века реформы — отмены крепостного права.

Политические и общественные взгляды писателя

Тургенев считал себя либералом-постепеновцем, сторонником медленных политических и экономических реформ, приближающих Россию к передовым странам Запада.

Однако на протяжении всего творческого пути он питал симпатию к революционерам-демократам. Неизменное преклонение вызывали у него «сознательно-героические натуры», цельность их характера, отсутствие противоречий между словом и делом, волевой темперамент окрылённых идеей борцов.

Революционеры-демократы — главным образом разночинцы, хотя среди них были и дворяне. Один из первых — В.Г. Белинский. В 50 — 60-е годы революционеры-демократы во главе с Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролюбовым, А.И. Герценом, Н.П. Огарёвым и другими пропагандировали свои идеи на страницах «Современника» и «Колокола».



Они сочетали идею крестьянской революции с идеями утопического социализма. Рассматривали крестьянство как главную революционную силу в стране; полагали, что Россия после уничтожения крепостного права путём крестьянской революции, минуя капитализм, придёт через крестьянскую общину к социализму.

Тургенев восхищался их героическими порывами, но в то же время полагал, что они слишком торопят историю, страдают максимализмом и нетерпением. А потому он считал их деятельность трагически обречённой: это верные и доблестные рыцари революционной идеи, но история своим неумолимым ходом превращает их в «рыцарей на час».

В 1859 году Тургенев написал статью под названием «Гамлет и Дон Кихот», которая является ключом к пониманию всех тургеневских героев. Характеризуя тип Гамлета, Тургенев думает о «лишних людях», дворянских героях, под Дон Кихотами же он подразумевает новое поколение общественных деятелей — революционеров-демократов.

Либерал с демократическими симпатиями, Тургенев хочет быть арбитром в споре этих двух общественных сил. Он видит сильные и слабые стороны и в «гамлетах» и в «донкихотах». В эпоху смены поколений общественных деятелей, в эпоху вытеснения дворян разночинцами Тургенев мечтает о возможности союза всех антикрепостнических сил, о единстве либералов с революционерами-демократами.



Ему бы хотелось видеть в дворянах-«гамлетах» больше смелости и решительности, а в демократах-«донкихотах» -—трезвости и самоанализа. В статье сквозит мечта Тургенева о герое, снимающем в своём характере крайности «гамлетизма» и «донкихотства».

Получалось, что Тургенев-писатель постоянно стремился встать над схваткой, примирить враждующие партии, обуздать противоположности. Он отталкивался от любых завершённых и самодовольных систем.

«Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не даётся, которые хотят её за хвост поймать. Система — хвост правды, но правда, как ящерица: оставит хвост, а сама убежит» (письмо 1857 года Тургенева Льву Толстому ).

В тургеневском призыве к терпимости, в тургеневском стремлении «снять» противоречия и крайности непримиримых общественных течений 60 — 70-х годов проявилась обоснованная тревога за судьбы грядущей русской демократии и отечественной культуры.



Тургенева тревожила беспочвенность, пугала безоглядность некоторых прогрессивных слоёв русской интеллигенции, готовых рабски следовать за каждой новомодной мыслью, легкомысленно отворачиваясь от нажитого исторического опыта, от вековых традиций.

«И отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, — писал он в романе «Дым»,— а как лакей, лупящий кулаком, да ещё, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу».

Эту холопскую готовность русской общественности не уважать своих традиций, легко отказываться от предмета вчерашнего поклонения Тургенев заклеймил меткой фразой: «Новый барин народился, старого долой!. . В ухо Якова, в ноги Сидору».

«В России, в стране всяческого, революционного и религиозного, максимализма, стране самосожжений, стране самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный, после Пушкина, гений меры и, следовательно, гений культуры, — говорил в 1909 году русский писатель и философ Д.С. Мережковский. — В этом смысле Тургенев, в противоположность великим созидателям и разрушителям, Л. Толстому и Достоевскому,— наш единственный охранитель… ».

ИАЦ

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