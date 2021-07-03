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Богомолов В. – Иван (радиоспектакль по повести “Иваново детство”, Высоцкий, Караченцов, Левитан, Ахматова)

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Повесть «Иван» принесла Владимиру Богомолову признание и успех. Трагическая и правдивая история мальчика-разведчика сразу же вошла в классику советской прозы о войне. Андрей Тарковский по повести снял знаменитый фильм «Иваново детство».


Стихи и прозу времён войны читают

Владимир Высоцкий,
Борис Хмельницкий,
Николай Губенко, Валерий Золотухин,
Леонид Филатов,
Всеволод Абдулов,
Николай Караченцов,
Алла Демидова.

Использованы архивные записи радио —

свои стихи читают

Ярослав Смеляков, Давид Самойлов, Алексей Сурков, Анна Ахматова, Илья Эренбург. Звучат голоса Юрия Левитана, Михаила Жарова.

В финале использована музыка ВИА «Песняры»
Исполнители:
Лейтенант Гальцев — Сергей Клановский;
Холин — Дальвин Щербаков.

Ранняя повесть «Иван» (1957) (впервые опубликована в журнале «Знамя») была экранизирована Андреем Тарковским в чёрно-белом фильме «Иваново детство» (1962).

Влади́мир О́сипович (Иосифович) Богомо́лов (до 1953 года Войтинский; 3 июля 1924, деревня Кирилловка, Московская губерния — 29 декабря 2003, Москва) — советский и российский писатель.

http://ru.wikipedia.

http://staroeradio.ru/audio/11128

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_JMwiTbEQog
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