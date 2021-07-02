Построение взаимоотношений юноша-девушка, в современном мире часто базируется на модных журналах, сериалах и желании подражать «звёздам».

Что необходимо понимать подросткам и их родителям, чтобы в самом начале жизни научиться строить правильные отношения?

Об этом поговорим в этой передаче с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.

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