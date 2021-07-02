Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Построение отношений между подростками. Елена Андреева и Алексей Орлов

69 0

Построение взаимоотношений юноша-девушка, в современном мире часто базируется на модных журналах, сериалах и желании подражать «звёздам».

Что необходимо понимать подросткам и их родителям, чтобы в самом начале жизни научиться строить правильные отношения?

Об этом поговорим в этой передаче с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q2PlQY52G9c
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Власть не хочет грамотных людей
Воспитание навыков и привычек культурного поведения детей
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Люди и программы обезьян
Системный кризис отечественного образования
Наша путеводная звезда – славянский социализм (1 часть)
Основа общечеловеческой цивилизационной идеи
Мое отношение к лженауке В.А.Чудинов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru