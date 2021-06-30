Президент России Владимир Путин призвал граждан страны заботиться о своем здоровье и вакцинироваться против COVID-19.

Он отметил, что наши специалисты уже разработали четыре препарата. Все они высокотехнологичные, безопасные и эффективные.

Российский лидер рассказал, что лично прошел через вакцинацию, понимая, что необходимо защититься от вируса нового типа.

«Исходил из того, что мне необходимо быть защищенным как можно дольше, поэтому принял для себя решение привиться «Спутником V»», — признался Путин.

Глава государства подчеркнул, что первую российскую вакцину выбрали даже вооруженные силы, а он решил их поддержать как главнокомандующий.

Недавно в России зафиксировали новый вариант SARS-CoV-2. От этого штамма серьезно пострадала Индия. Он считается более заразным и вызывает больше осложнений. На этом фоне любая возможность защититься от заболевания становится еще значительнее.