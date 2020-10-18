Советский и российский эпидемиолог и паразитолог, академиком РАН и РАМН, профессор, доктор медицинских наук Владимир СЕРГИЕВ.

Более 10 лет он возглавлял Главное управление карантинных инфекций Минздрава СССР, которое отвечало за борьбу со всеми эпидемиями в стране, затем 26 лет возглавлял Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского,

НЕОБОСНОВАННАЯ ПАНДЕМИЯ

- Владимир Петрович, сейчас все больше ученых склоняется к тому, что Всемирная организация здравоохранения сильно утрировала ситуацию с COVID-19. Каково ваше мнение на этот счет?

- 30 января ВОЗ признала вспышку COVID-19 угрозой, имеющей международное значение, а 11 марта уже объявила пандемию, хотя ситуация не соответствовала этому паническому заявлению. С момента попадания нового коронавируса в человеческую популяцию заразилось 0,6% населения Земли. В России инфицировано 0,2% населения. Создать панику проще простого. Достаточно громко заявить, сколько людей умерло от COVID-19, и всем станет страшно от этих цифр. Особенно если их не приводить в сравнении с другими.

Ежегодно на Земле умирает 51 миллион человек. Из них каждый третий - от инфекций, примерно каждый пятый - от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас доля умерших от COVID-19 составляет чуть больше 0,7% от 51 миллиона ежегодно умирающих в мире, и к концу года мы, вероятно, не получим изменений за счет того, что 400 тысяч человек умерли от коронавируса.

Эта вспышка не покажет никаких изменений в общей статистике из-за того, что сейчас стали больше обращать внимание на инфекционных больных. Я не исключаю, что в 2020-м умрет даже меньше людей, чем в предыдущие годы.

- То есть вы против того, чтобы вспышку COVID-19 называть даже эпидемией?

- Да. Для справки: пик эпидемии гриппа «Гонконг» пришелся в Москве на 2 января 1969 года. Только за один этот день к врачам обратились 102 тысячи больных гриппом москвичей (самый большой показатель для COVID-19 - 11 тысяч). Умирали тогда десятки тысяч человек. Вот что такое настоящая эпидемия.

Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как эпидемическую вспышку малой интенсивности, и уж тем более неправомерно говорить о большой угрозе здоровью населения от COVID-19. Смерти есть, но их число не сказывается на показателях общей смертности населения, которая только в нескольких странах выросла на 1-1,5%, а в большинстве осталась прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Летальность во время вспышек других коронавирусов была существенно выше. При атипичной пневмонии она достигала почти 10%, а при ближневосточном легочном синдроме - более 34%.

- И все же ВОЗ объявила пандемию, и почти весь мир сел на карантин лишь из-за эпидемической вспышки малой интенсивности?

- К сожалению, это не первый случай провоцирования ВОЗ необоснованной паники. В 1994 году по инициативе гендиректора ВОЗ г-на Накаджимы объявили вспышку легочной чумы в Индии. После заявления ВОЗ в Индии быстро насчитали 1061 случай якобы легочной чумы и 54 летальных исхода, ВОЗ издала панический циркуляр о международной опасности эпидемии легочной чумы, после чего наша страна временно закрыла авиасообщение с Индией.

Детально проанализировав ситуацию там, группа экспертов выступила с аналитической статьей в международном журнале и доказала, что никакой легочной, как и бубонной чумы в 1994-м в Индии не было.

Я привел этот пример, чтобы показать: ВОЗ не является истиной в последней инстанции, и этой организации свойственно грубо ошибаться в оценке эпидемической ситуации. Когда 11 марта ВОЗ объявила пандемию - высшую стадию эпидемического процесса, не было даже универсального эпидемиологического порога, которым считается заболевание 5% жителей страны, где объявлена эпидемия. На момент объявления число заболевших оценивалось в 120 тысяч человек, до эпидемического порога в мире не хватало порядка 349 миллионов.

В последнее время во многих международных организациях падает уровень экспертизы, но в данном случае все списывать на ВОЗ нельзя, потому что в странах есть свои советники, зачастую далекие от медицины, и они тоже могут нагнетать панику похлеще ВОЗ.

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА - РАЗНЫЕ

- COVID-19 дает серьезные осложнения на легкие. Вызванная нынешним коронавирусом пневмония действительно так опасна?

- У нас много разных пневмоний возникает каждый год, и люди от них умирают, несмотря на лечение антибиотиками. Число умерших от пневмоний гораздо больше, чем число умерших сейчас от COVID-19. Пневмонию выявляет рентгенограмма и компьютерная томограмма, но они не могут подсказать, какой именно возбудитель вызвал это воспаление. Поэтому, когда в Москве перестали делить пациентов на тех, у кого пневмония, и тех, у кого коронавирусная пневмония, мы не можем ответить на вопрос, сколько у нас реально больных COVID-19.

- Почему сильно разнятся цифры по заболевшим COVID-19 в похожих во многом Италии и Германии? В Италии в 10 раз больше умирали от коронавируса, чем в Германии...

- Все дело в разных подходах и методах учета. В Италии, если вы попали под машину и умерли, но у вас был выявлен коронавирус, вас отнесут к умершим от коронавируса. В Германии, если вы умерли от инфаркта, но у вас положительный тест на коронавирус, вас причислят к умершим от инфаркта. Немцы дотошно выискивают, почему умер человек.

К слову, об Италии. Там в 2018-2019 годах в день от всех причин умирало больше людей, чем умирают в 2020-м. То, что люди умирают, - факт. Но точно ли от COVID-19?

- Владимир Петрович, что вы скажете о тестах на антитела, которые сейчас начали массово делать?

- Обычно антитела появляются в течение 7-10 дней после того, как человек заразился. Сначала появляются одни антитела, потом их сменяют другие, потом - третьи. В нашей стране никогда в жизни не проводили такого массового обследования, чтобы установить иммунную прослойку, и я, если честно, даже не понимаю, для чего это нужно.

Если, к примеру, у вас 60% населения имеют антитела - это мало или много? А если 70%, то что вам дает эта информация? Такое исследование еще имеет смысл проводить больным людям, но зачем делать здоровым - непонятно.

Отечественная противоэпидемическая служба всегда занималась больными, их изоляцией, а также изоляцией людей, которые контактировали с этими больными. Так ликвидировали любые эпидемии. При COVID-19 почему-то решили изолировать здоровых. Вероятно, потому, что так поступили в Китае. Это затратно, неэффективно и приводит лишь к значительному нарушению социально-экономической жизни в стране.

НУЖНА ЛИ ВАКЦИНА ОТ COVID-19?

- Сейчас все рьяно создают вакцину против COVID-19, но есть ли смысл в создании так называемых длинных вакцин после вспышки какого-то нового вируса?

- Настоящую вакцину за два-три месяца создать нельзя. Мы не будем знать тех отрицательных свойств, которые она может иметь. Последние 10 лет на волне паники уже не раз создавали какие-то вакцины.

Разработку вакцины против средиземноморского коронавируса остановили, потому что после окончания вспышки новые больные больше не появлялись. То же произошло с лихорадкой Зика: была паника, но сейчас об этой болезни уже мало кто помнит.

В известном в России центре создали вакцину против лихорадки Эбола, так как крупная эпидемия этой болезни была в Западной Африке в 2014-2015 годах. Эпидемия закончилась, больных нет уже несколько лет, и эффективность вакцины против лихорадки Эбола определить не удалось. Предположу, что такая же участь постигнет и разрабатываемые вакцины против COVID-19.

- А что вы скажете о принудительной вентиляции легких? Стали говорить, что ИВЛ вредна и помогает лишь в 20% случаев?

- Первый раз так называемые железные легкие были применены в США, когда там возникла эпидемия полиомиелита и паралич дыхательной мускулатуры приводил к тому, что люди умирали от удушья. Сейчас аппараты ИВЛ применяют при тяжелых пневмониях и у тяжелых ковидных больных, но бывает, что люди погибают из-за чересчур большого давления - нагнетаемый воздух разрывал легкие.

ИВЛ - очень сложный аппарат, иногда дающий осложнения, не совместимые с жизнью, поэтому работать с ним надо очень осторожно. Например, в США много больных, подключенных к ИВЛ, умерли. Это не кислородная подушка, дающая просто повышенную концентрацию кислорода, которым дышит пациент. Врачи, работающие с аппаратом ИВЛ, должны обладать очень высокой квалификацией.

- Говорят, летом вирусы, условно говоря, впадают в спячку. А осенью наступит новая волна COVID-19?

- Этого сейчас никто не скажет. Опыт показывает: перенесение любого респираторного заболевания дает человеку, по крайней мере, два года защиты от этого возбудителя. Кто-то скажет: «А я во время одного сезона два раза гриппом болел». Одним и тем же гриппом?

В любую эпидемию мы имеем дело с коктейлем возбудителей. В эпидемию гриппа собственно грипп - это 15%, а остальное - это другие вирусы, которые передаются и протекают примерно одинаково. В эту группу входят три десятка активных игроков в любую эпидемию.

Высказывается мнение, что COVID обязательно останется навечно в человеческой популяции. Он может выйти снова, а может, наше поколение больше вообще о нем никогда не вспомнит. Необязательно, что COVID-19 дождется осени и даст вторую волну. Но если и даст, то пострадает та группа людей, которая с ним не контактировала в первую волну и не приобрела защиты от него.

- Сейчас хотят продлить срок самоизоляции до середины июня. Как вам такое предложение и как бы вы поступили в нынешней ситуации, если бы вам дали необходимые полномочия?

- Опыт стран, которые уже снимают ограничения, показал, что продолжительность вспышки COVID-19 укладывается примерно в два месяца. Причем такой срок наблюдался как в странах, вводивших ограничения, так и в странах, которые не нарушали обычного хода жизни.

Запрет на прогулки, закрытие парков и скверов негативно сказываются на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Последствия этого еще скажутся обострениями, а возможно, и избыточной смертностью в группах риска, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от COVID. Я бы максимально быстро, не растягивая на длительный срок, отменил все ограничительные меры, сохранив их в сфере массовых развлечений.

Надо разблокировать скверы и парки, восстановить работу детских летних оздоровительных учреждений, оперативно запустить производства, торговлю и сферу услуг, чтобы смягчить надвигающийся экономический и финансовый кризис, который также опасен, в том числе и смертями.

Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов :

- с конца сентября в России наблюдается резкий рост выявленных случаев коронавирусной инфекции, максимум с начала мая. Это что, так называемая вторая волна пандемии или просто сезонный всплеск ОРВИ набирает обороты, а сюда же «валят» и коронавирус?

— По поводу разговоров о второй волне и различных ограничительных мерах, с ней связанных, это вопрос не ко мне, а к эффективным менеджерам, которые могут принимать любые решения. Человеку захотелось проявить свою власть, величие — делаются выводы и такие решения принимаются. На каком основании? Вот этот институт Хопкинса поставил нас на 12-е место по смертности, я не могу с подобным согласиться, потому что летальность в Российской Федерации 1,75 на сегодня. Даже это не летальность. Она рассчитывается от больных, а у нас — от выявленных. Если вирус у здорового человека нашли, то он не болен. Между больным и здоровым есть разница, но никто не хочет это понимать.

В осенний период всегда был и будет наблюдаться подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и ковид. Все инфекции носят сезонный характер. Летом это в основном кишечные бактериальные инфекции, осенью и зимой инфекции вирусной природы в большей степени человека одолевают. Сентябрь – октябрь — это всегда период формирования коллектива. Летом люди разъезжаются в отпуска — на курорты, в деревни, в горы и так далее, а в сентябре – октябре все собираются на работе, в учебных и дошкольных заведениях и начинают всеми набранными в разных местах вирусами обмениваться. Если в каком-то коллективе восприимчивость будет достаточно высокой к какому-то конкретному возбудителю, то там возникнет очажок, вспышечка небольшая, люди заболеют. Если это, скажем, будет аденовирус, то у кого-то появится конъюнктивит, у кого-то — кашель, у кого-то — сопли и так далее. Каждый вирус, попадая в новую среду, ведет себя по-разному. Если эта среда будет для него благоприятной, то он станет набирать вирулентность, то есть агрессивность. А у нас что получается? За период, скажем, с 26 апреля по 5 октября летальность была где-то 0,92 и постоянно нарастала. С 24 по 27 сентября включительно она выросла до 1,77, но на 5 октября составила 1,75, то есть упала. Вот эта цифра, 1,75, говорит о том, что вирус потерял свою вирулентность. Но источников-то значительно больше стало в популяции, которые отдают вирус. Не один-два, которые приехали из-за границы, сейчас это тысячи людей, у которых есть данный вирус. И что происходит такого страшного? Но нет, мы опять обсуждаем введение мер, которые должны разрушить экономику, ввести людей в стресс. Это не эпидемиология.

Сейчас идет формирование эпидемического штамма. Все возбудители, и гриппозные, и парагриппозные, и аденовирусные, и любые другие, сегодня циркулируют и выбирают лидера, если хотите. Это биологический отбор самого агрессивного вируса, который приведет к эпидемии. Это может быть грипп, а совершенно не коронавирус. Но то, что начала снижаться доля умерших от заболевших, от подобного никуда не уйдешь, оно показывает, насколько агрессивна среда. Популяция наша за три месяца никак не изменялась: доля стариков не увеличилась за это время, не выросла доля диабетиков, ожиревших, то есть тех, у кого риск погибнуть от данной инфекции выше. Вот и вся картина.

— Но врачи утверждают, что вирус в ходе первой волны и «отскока» после нее мутировал и сейчас он уже большей частью не тот, что был сначала. Мало того, ученые говорят, что он стал сложнее, может маскироваться под 10 разных других видов и иммунной системе его очень трудно распознать. Некоторые утверждают, что он опаснее гриппа и даже ВИЧ. Что вы об этом думаете?

— Это чушь собачья, с ВИЧ сравнивать. Давайте еще с атомной бомбой сравним. Я не знаю, откуда идут эти информационные вбросы и размышлизмы, но с научной точки зрения подобное ересь. Любые вирусы, как и люди, гетерогенны. Наши дети не абсолютная копия нас. Они похожи на нас, у них те же фамилии, но они не наши копии. И вирус, каждый раз попадая в клетку, выходит из нее уже другим. Их много, и они все разные. Это полчища вирусов, которые начинают из клеток выделяться, и данные полчища, образно выражаясь, могут быть более добрыми либо более злыми. Подобное определяется тем, в каком организме данный вирус размножался. Если он в здоровом организме с хорошей иммунной системой, то в нем он потеряет свою вирулентность. Из такой среды вирусы будут выделяться более слабыми, не всегда даже вызывающими заболевание. Из-за этого наше сосуществование с данными микроорганизмами в мире длится до сих пор. В противном случае либо те, либо другие уже давно исчезли бы.

— Опять же фельдшеры скорой помощи говорят, что стали более активно и тяжело болеть люди среднего возраста, которые раньше либо не болели вообще, либо переносили все легко, без медицинской помощи, дома. Почему?

— Если есть конкретная статистика, то давайте ее пообсуждаем. А так я не очень в это верю. Другое дело, что у нас много было мероприятий на удержание данной обстановки. Если мы посмотрим на графики, то увидим всплески в мае – июне, а потом ровная черта вплоть до конца сентября, когда кривая снова полезла вверх. Ровная линия — это количество заражений. Такая картина показывает, что никакой эпидемии или чего-то подобного нет. Если бы мы все противогазы надевали, болотные сапоги, в скафандрах ходили, было бы то же самое. Не в этом проблема и причина. Возбудитель попал в популяцию, и ничего вы не сделаете, мы не можем не дышать. Попал он к нам в Москву — распространится быстрее, чем мы думаем. Да, осенью он будет распространяться быстрее. Почему? Хуже погода, мы больше будем тяготеть к теплу, находиться в помещениях. Не маски надо штамповать, а безопасные вентиляционные системы делать.

— Когда у нас будет пик роста заболеваемости, когда выйдем на плато, как сейчас говорят, и ситуация пойдет на спад?

— Плато практически никогда не бывает. Наблюдается подъем, пик, а потом резкий спад. А такого классического плато в эпидемиологии не бывает, потому что вначале увеличивается количество источников, интенсивность эпидемических процессов, все это поднимается вверх, а потом возбудитель теряет вирулентность, и, даже попадая в восприимчивый организм, он уже не способен вызвать у него болезнь. И все. Он постоянно меняется, теряет свою вирулентность, и первым признаком этого изменения является снижение летальности.

У нас Роспотребнадзор закрывает магазины, салоны красоты и другие места оказания услуг за различные, как ему кажется, нарушения. Людей активно штрафуют в транспорте, особенно в Москве. Собянин отправил до 28 октября на самоизоляцию пожилых и людей с хроническими заболеваниями, на двухнедельные каникулы ушли школы. Работодателям рекомендовано перевести максимальное число работников на дистанционную работу. Все это моментально скопировало Подмосковье. В Думе предлагают массово отправить россиян в отпуска. В соответствии с эпидемиологической обстановкой это все действительно необходимо? Ведь люди начинают реагировать на данные меры все более раздражительно и агрессивно.

— Наши успешные менеджеры в основной массе учились за рубежом, поэтому у них подобострастное отношение ко всему, что происходит за границей. У них какая-то нездоровая страсть к копированию всего оттуда

Возьмите Израиль. Там есть две проблемы, которые играют на руку эпидемии. Это то, что ортодоксальные евреи собираются вместе и молятся, и вторая — то, что они собирают вместе стариков и вывозят их на различные экскурсии, мероприятия, прогулки, в санатории и так далее. У них очень мощная социальная поддержка, но в данном случае она работает в большей степени против пожилых, нежели им на пользу. Среди стариков вирус набирает вирулентность, становится более агрессивным. Надо наоборот, чтобы вирус гулял среди молодых и здоровых людей. Тогда он потеряет вирулентность, и ничего не надо будет делать.

— Мы тоже опять придем к тотальным закрытиям и жестким карантинным мерам?

— Я вам честно скажу, оснований для этого нет. А на практике… Ну что, выйдет указ — значит, придем, не будет — не придем. Я вам приводил сравнительные цифры с гриппом, несравнимые с нынешними показателями по COVID-19, но тогда ведь никто этого ничего не делал. Не знаю, может быть, люди были поумнее.

— К слову, Владимир Путин 29 сентября рекомендовал «аккуратно и тактично» вводить «необременительные меры» против COVID-19. Но это очень обтекаемые формулировки. Но кто будет решать, обременительные меры или нет, тактично их вводят чиновники или нетактично, те же самые чиновники?

— По сути, да. Спросите любого главу региона, почему он так сделал, и он вам скажет: да я с санитарным врачом советовался. Советчиком в этих делах у нас должна быть одна структура в Российской Федерации, которой дано это право, — Академия наук. Там есть отделение медицинских наук, вот у них надо спрашивать. Академия соберет мнение у всех академических, неакадемических, ведомственных институтов и решит, что нужно делать сегодня, завтра, все научные выкладки и новинки дадут. А мы сейчас из крайности в крайность кидаемся.