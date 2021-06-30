Прямой эфир программы Дискуссионный клуб с Еленой Ромской и Еленой Андреевой

Гости: Надежда Сафонкина, Алла Анискина, Ольга Орлова

Многие из нас, достигнув 65-ти лет, задаются вопросами, а что же дальше, жизнь закончилась, ты никому не нужен?

Мы разберем кризисы и конфликты, связанные с возрастными изменениями.

Какие особенности жизни в так называемом «особом» или «позднем» возрасте?

Рассмотрим самый важный вопрос в жизни каждого человека – вопрос о пути его души.

Присоединяйтесь, задавайте вопросы в эфир, будьте активными и жизнерадостными.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!