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Особый возраст. Дискуссионный клуб.

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Прямой эфир программы Дискуссионный клуб с Еленой Ромской и Еленой Андреевой

Гости: Надежда Сафонкина, Алла Анискина, Ольга Орлова

Многие из нас, достигнув 65-ти лет, задаются вопросами, а что же дальше, жизнь закончилась, ты никому не нужен?

Мы разберем кризисы и конфликты, связанные с возрастными изменениями.

Какие особенности жизни в так называемом «особом» или «позднем» возрасте?
Рассмотрим самый важный вопрос в жизни каждого человека – вопрос о пути его души.

Присоединяйтесь, задавайте вопросы в эфир, будьте активными и  жизнерадостными.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0nW6La10lok
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7506 6158
    Женечка два часа назад

      Я думаю данную методичку со временем подредактируют – впопулизм дело такое. Говорят, скоро еще десяток лет до пенсии накинут.

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