Особый возраст. Дискуссионный клуб.
Прямой эфир программы Дискуссионный клуб с Еленой Ромской и Еленой Андреевой
Гости: Надежда Сафонкина, Алла Анискина, Ольга Орлова
Многие из нас, достигнув 65-ти лет, задаются вопросами, а что же дальше, жизнь закончилась, ты никому не нужен?
Мы разберем кризисы и конфликты, связанные с возрастными изменениями.
Какие особенности жизни в так называемом «особом» или «позднем» возрасте?
Рассмотрим самый важный вопрос в жизни каждого человека – вопрос о пути его души.
Присоединяйтесь, задавайте вопросы в эфир, будьте активными и жизнерадостными.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
Я думаю данную методичку со временем подредактируют – впопулизм дело такое. Говорят, скоро еще десяток лет до пенсии накинут.