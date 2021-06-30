https://clc.to/pchjoly-protiv-mjoda

"Пчёлы против мёда" — авторский канал известного публициста Андрея Николаева.

Коротко и иронично, жёстко и темпераментно ведущий даёт экспертную оценку важным событиям недели.

Просто — о сложном: автор поможет вам разобраться в вопросах, на изучение которых у вас не было времени.

В этих выпусках речь пойдет:

Вакцинация — не оккупация и политтехнолог Минтусов против русских политиков | Пчёлы Против Мёда

https://clc.to/svfk8fRLaJY

Дурная Формула, вредная Википедия и зачем врать про Ивана Грозного? | Пчёлы Против Мёда

https://clc.to/6LVpneK_0aU

"НеГУЛАГ" для левых, теневой бизнес оппозиции и противники светлого будущего | Пчёлы Против Мёда

https://clc.to/1q59CLY9zZg