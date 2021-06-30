Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Андрей Николаев — почему я больше не либерал

67 0

https://clc.to/pchjoly-protiv-mjoda
"Пчёлы против мёда" — авторский канал известного публициста Андрея Николаева.

Коротко и иронично, жёстко и темпераментно ведущий даёт экспертную оценку важным событиям недели.
Просто — о сложном: автор поможет вам разобраться в вопросах, на изучение которых у вас не было времени.

В этих выпусках речь пойдет:

Вакцинация — не оккупация и политтехнолог Минтусов против русских политиков | Пчёлы Против Мёда
https://clc.to/svfk8fRLaJY

Дурная Формула, вредная Википедия и зачем врать про Ивана Грозного? | Пчёлы Против Мёда
https://clc.to/6LVpneK_0aU

"НеГУЛАГ" для левых, теневой бизнес оппозиции и противники светлого будущего | Пчёлы Против Мёда
https://clc.to/1q59CLY9zZg

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vOVEYRpcCqc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как ФСБ взрывала Россию
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2019
ВТО: Кто поставил под угрозу безопасность страны? Вспомним их поименно.
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2016
Пусть пропадет ваш скорбный труд

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru