Отдых и приобщение к жизни на земле. Анатолий Кибека и Алексей Орлов
Анатолий Иванович Кибека – кандидат сельскохозяйственных наук, фермер с 30-ти летним стажем приглашает посетить своё хозяйство и приобщиться к жизни на земле.
Для этого существуют все условия от проживания и питания до участия в различных мероприятиях, которые организовываются в хозяйстве. Это мастер классы, концерты. Можно поучаствовать в посадках и ухаживании за какой-либо культурой и др.
Также, при желании, можно организовать свой семинар, встречу, мастер класс или что-то ещё для проявления своего творчества.
Приобщайтесь к жизни на земле. Отдыхайте и учитесь!
Звоните и приезжайте.
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Быть ДОБРУ!