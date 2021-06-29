Анатолий Иванович Кибека – кандидат сельскохозяйственных наук, фермер с 30-ти летним стажем приглашает посетить своё хозяйство и приобщиться к жизни на земле.

Для этого существуют все условия от проживания и питания до участия в различных мероприятиях, которые организовываются в хозяйстве. Это мастер классы, концерты. Можно поучаствовать в посадках и ухаживании за какой-либо культурой и др.

Также, при желании, можно организовать свой семинар, встречу, мастер класс или что-то ещё для проявления своего творчества.

Приобщайтесь к жизни на земле. Отдыхайте и учитесь!

Звоните и приезжайте.

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Быть ДОБРУ!