Новый фестиваль пройдет 17 июля в Барнауле. Все подробности пока не раскрываем, но будет много интересного. Представляем программу и наших первоклассных лекторов.

Выступят не только уже известные постоянные авторы и друзья ЦИ, но и новые лица. Так, обязательно надо посетить лекции военных историков Баира Иринчеева, Алексея Исаева и Бориса Кипниса. Более того, стоит послушать и дебютантов фестиваля – историка космонавтики Антона Первушина и главу отдела античной археологии Эрмитажа Александра Бутягина. Также ни в коем случае нельзя пропустить старую гвардию – заместителя директора истфака СПбГУ Кирилл Назаренко, ведущего киноведа страны Михаила Трофименкова и, конечно, основателя «Цифровой истории» Егора Яковлева.

В Барнауле отличные специалисты, сочетающие глубокие знания с ораторским мастерством, расскажут о великих уроженцах Алтая, Великой Отечественной войне, событиях революции 1917 года, морских сражениях за золото Нового Света, об античной археологии в России и многом другом. Всех ждем.

Фестиваль пройдет в концертном зале АГИК в столице Алтайского края.