Экспозиция «Иван Федорович Барщевский. Фотограф русской старины» разместилась в Большом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича (Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское»). Художественно-биографический проект включает в себя мемориальные предметы и старинные фотоаппараты из коллекции Политехнического музея, редкие документы и снимки Ивана Барщевского. В истории отечественного фотоискусства конца XIX в.-начала XXв. едва ли можно найти личность равную ему по вкладу в историко-археологическую науку.

Он родился 16 апреля 1851 года в Лужском уезде Петербургской губернии, провел детство в деревне. В 17 лет отправился на заработки в Петербург, получил работу в мастерской Царскосельской железной дороги, но через два года был вынужден уволиться из-за производственной травмы. В поисках новой работы Барщевский случайно зашел в ателье придворного фотографа Карла Бергамаско, где получил должность ретушера.

В 1887 году с женой Елизаветой Васильевной Барщевский прибыл в Ростов Великий. Красота и величие древних сооружений поразили фотохудожника, и он начал снимать старинные, уже сильно обветшавшие храмы, чтобы запечатлеть их для потомков. Специалисты выделяют ростовский период как знаковый в творчестве фотографа. Так Барщевский первым в российской истории начал создавать документально-художественную фотографическую летопись памятников архитектуры.Делая затем снимки в разных уголках страны, он собирал их в альбомы. Деятельность Барщевского отмечали многие специалисты: он получал награды от Русского технического общества, Археологического общества, Министерства финансов. Фотограф стал действительным членом Императорских и ученых обществ.

К обширным знаниям и богатому опыту Барщевского постоянно обращались знаменитые ученые. Его снимки использовали в научной работе архитектор Владимир Суслов, искусствовед Николай Султанов, историки и археологи Алексей и Прасковья Уваровы, художник и реставратор Игорь Грабарь.

Важным этапом в жизни Барщевского стал и смоленский период, который начался со знакомства с Марией Тенишевой — крупным меценатом, собирательницей древностей, создательницей музея «Русская старина». По поручению Тенишевой фотограф искал и приобретал предметы церковного обихода и изделия народных мастеров, работал в Талашкинских художественных мастерских, составлял опись собранных княгиней изделий.

Обосновавшись в Ярославле, он стал не только ведущим фотографом архитектуры Северной Руси, Ярославля, Ростова Великого, Вологды, но и занялся активной общественной деятельностью. Так, благодаря его фотографиям Ростовского кремля, отражавшем его плачевное состояние, было принято государственное постановление о реставрации памятника. Параллельно фотограф, избранный действительным членом Императорского археологического общества, участвовал в экспедициях проф. Кондакова в Палестину и на Афон. А после переезда в Москву в 1880-х, прославится как один из крупнейших знатоков русских древностей, коллекционером и замечательным фотографом древнерусской архитектуры. Барщевский участвовал в археологических и архитектурных экспедициях по Волге, Русскому Северу, на Кавказе, в Сирии, где сделал не меньше тысячи снимков памятников раннехристианского искусства.

И.Ф. Барщевским был выработан метод съемки памятника архитектуры, которым пользуются фотографы и по сей день.

Мастер снимает здание с различных наиболее выигрышных точек, потом делает съемку частей фасада, интерьера и его деталей, все заканчивается фотографированием декора стен и утвари. Для каждого объекта он находит особую точку съемки, раскрывающую всю красоту и своеобразие постройки.

В 1883 году Иван Федорович Барщевский официально становится фотографом Императорской Академии художеств, и в этом статусе сотрудничает с Московским Археологическим обществом, Императорской археологической комиссией. Его коллегами и друзьями стали крупнейшие исследователи и архитекторы того времени.

Именно его фотографиями был проиллюстрирован первый в нашей истории учебник русской архитектуры академика Андрея Павлинова, который вышел в свет в 1894 г. А в начале XX в. Игорь Грабарь использует фотографии Барщевского в знаменитой «Истории русского искусства». В учебнике Владимира Суслова также есть снимки Барщевского.

С 1899 г. Иван Федорович живет в Смоленске, и возглавляет школу и музей «Русская старина» в Талашкино. После 1917 г. он стал директором историко-этнографического музея в Смоленске, фонд которого защищал от расхищения (за что был уволен и лишен пенсии). Теперь уже Ивана Федоровича защищал Игорь Грабарь…

В 1933 году переезжает в Коломенское, к знаменитому архитектору-реставратору П.Д. Барановскому, и до самой своей кончины в 1948 году работает там хранителем Музея народного творчества. Несмотря на почтенный возраст — 82 года, он вместе с учеными активно исследует и фотографирует памятники архитектуры, а также занимается реставрацией коллекций керамики, слюды, металла…

Собрания российских музеев насчитывают около 3 000 его фотографий. И что удивительно – будучи совсем небогатым человеком, на свои личные деньги Иван Федорович издал около 50 альбомов своих снимков. Благодаря им мы можем сегодня в деталях рассматривать, как выглядели храмы России во второй половине XIX – начале XX вв.

Некоторых из этих памятников архитектуры уже не существует, некоторые изменили свой облик до неузнаваемости.

Недавно была издана новая книга фотографий Барщевского.Любители архитектуры найдут в них множество деталей и потрясающих ракурсов, которые позволили им стать полноценным фотоисточником для историков и искусствоведов.





