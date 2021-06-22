Важная информация для аудитории нашего канала: основной поток рекламы только в начале, первом часу аудиокниги, дальше идет без рекламы.

В комментариях оставляйте свою рецензию только по содержанию аудиокниги, иначе коммент будет удален. Кому не нравится чтец: читайте сами, не надо оскорблять декламаторов.

аудиокниги, аудиокнига онлайн, слушать онлайн аудиокниги, аудиокниги онлайн, аудиокниги слушать онлайн, онлайн аудиокниги, аудиокнига слушать онлайн, audiobook24ru, audiobooks, детективы слушать онлайн, история слушать онлайн, романы слушать онлайн, военные аудиокниги, аудиокниги ютуб, ютуб, история, любовные романы, слр, боевики слушать онлайн, приключения, аудиокниги про войну, фантастика, Альтернативная история слушать онлайн, Альтернативная история, попаданцы, Аудиокнига Григория Бакланова "Мертвые сраму не имут. Пядь земли", рассказывает о том времени, когда Советская Армия громила фашистские полчища на Днестре, освобождала Румынию, Болгарию, Венгрию.

В памяти слушателя надолго остаются шагающие по дорогам войны героические люди в серых шинелях, такие, как старшина Пономарев, Архипов и Беличенко, капитан Бабин, разведчик Саенко, Васич.

Подлинный советский патриотизм, предельное напряжение духовных и физических сил – все это правдиво показано Григорием Баклановым в его повестях, проникнутых пафосом нашей Победы над врагом.



Время звучания: 09:28:09

Перейти к плейлисту

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Григорий Бакланов. Мертвые сраму не имут. Пядь земли читает: Валентин Аксентюк