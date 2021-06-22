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Григорий Бакланов. Мертвые сраму не имут. Пядь земли 1

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В памяти слушателя надолго остаются шагающие по дорогам войны героические люди в серых шинелях, такие, как старшина Пономарев, Архипов и Беличенко, капитан Бабин, разведчик Саенко, Васич.

Подлинный советский патриотизм, предельное напряжение духовных и физических сил – все это правдиво показано Григорием Баклановым в его повестях, проникнутых пафосом нашей Победы над врагом.


Время звучания: 09:28:09

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Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Григорий Бакланов. Мертвые сраму не имут. Пядь земли читает: Валентин Аксентюк

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TSFEvJX6qRA
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