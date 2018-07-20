ПОМНИТЬ!!! Организаторы и исполнители государственного переворота… Москва, 1993 год

Явных предателей Родины и Советской присяги в 1993 году было не так уж и много, но у них были деньги, оружие, поддержка североамериканского госдепа и организованная ненависть к социализму и советскому народу. Запомните их имена:

Ниже отличный материал с указанием персонально ответственных , в том числе со стороны военных. Потом не говорите, что не знали, кто отдал приказ и кто его выполнял.

Тут вот недавно жаловались в комментариях, что спустя 25 лет никто и не помнит, кто из военных принимал участия в расстреле Белого Дома.



«Начало сентября. Я принял решение… Для начала необходимо было юридическое обеспечение указа о роспуске парламента. Я нажал кнопку прямой связи с Виктором Илюшиным и попросил зайти…



Заходит Илюшин, я в нескольких словах формулирую задание… Он спокоен, как обычно. Будто получил задание подготовить указ о заготовке кормов к следующей зиме… Он кивает головой, уходит. Работа начинается… Через неделю проект указа был готов…».

3 октября 1993-го Сергей Шойгу выдал тысячу автоматов Егору Гайдару, готовившемуся «защищать демократию» от Конституции. Более 1000 ед. стрелкового оружия ( АКС-74У с боезапасом!) из МЧС было роздано Егором Гайдаром в руки «защитников демократии»…

В.С. Черномырдин, председатель правительства, о защитниках Конституции во время расстрела Дома Советов:







«…Это же нелюди, зверье!.. Никаких переговоров… Надо перебить эту банду!».

Павел Грачев, министр обороны РФ.







Министр Павел Грачёв в сентябре 1993 выбрал сторону Ельцина.За несколько дней он сколотил карательную бригаду, которая за материальные ценности приняла решение участвовать в расстреле российских граждан.

Б.Е. Немцов, обращаясь к В.С. Черномырдину:







«…Давите, давите, Виктор Степанович, времени нет. Уничтожайте их!».







Ю.М. Лужков, мэр Москвы, после расстрела:

«Если бы ситуацией овладел Руцкой, скольких бы звезд на погонах недосчитались наши офицеры милиции и вооруженных сил!».







А.Н. Яковлев, агент ЦРУ:

«Но если бы не мы, то потом кто-то сделал бы то же самое, может быть, ещё тяжелее обернулось бы… Я удивляюсь, что этот… переход к другой форме собственности… идет столь спокойно, без крови».







Е.Т. Гайдар:

«Мы установили контроль над важнейшими точками информации и связи. Только что закончился бой у «Останкино»… Сейчас в город подтягиваются войска, верные президенту. Говорю честно: сегодня полагаться только на лояльность, на верность наших силовых структур было бы преступной халатностью и преступной наивностью с нашей стороны».







Клинцевич Франц Адамович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва с декабря 1999 г., член фракции "Единство", член Комитета по информационной политике, член Комиссии по борьбе с коррупцией;

Непосредственные исполнители:







В штурме Дома Советов 4 октября 1993 года принимали участие следующие подразделения, части и соединения Московского военного округа, а так же структуры МВД:

2-я гвардейская мотострелковая (Таманская) дивизия. Командир дивизии генерал-майор Евневич.







Евневич Валерий Геннадьевич – командир гвардейской мотострелковой Таманской дивизии Московского военного округа. Танки Таманской дивизии были введены в столицу. Во время штурма Дома Советов Евневич лично руководил дей­ствиями танковых подразделений.

Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 генерал-майору Евневичу Валерию Геннадьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вруче­нием знака особого отличия – медали «Золотая Звезда» (№ 30). 16 января 2002 г. он был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по миротворческой деятельности.



С сентября 2006 г. заместитель главнокоман­дующего сухопутными войсками. С 7 июля 2009 г. начальник Главного управле­ния боевой подготовки и службы войск Вооружённых сил РФ. С марта 2011 г. помощник министра обороны РФ. Живёт и работает в Москве.

27-я отдельная мотострелковая бригада (Тёплый стан). Командир полковник Денисов.







Полковник Денисов Александр Николаевич. Командир

27-й отдельной мотострелковой бригады (Тёплый стан). – подготовка штурма.

1995-1998 – командир 4-й Гвардейской Кантемировской танковой дивизии Московского военного округа; с 1998 г. военный комендант

106-я воздушно-десантная дивизия. Командир полковник Савилов.







Полковник Савилов Евгений Юрьевич. Командир

106-й воздушно-десантной дивизии – подготовка штурма

1993-2004 годах командовавший 106-й Тульской Гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизией.

Савилов награждён тремя орденами и другими государственными наградами. В период с 2004 по 2008 год был советником губернатора Рязанской области. Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный специалист РФ».

Как сообщают, недавно помер.







Заместитель министра обороны генерал Константин Иванович Кобец.

Зам. министра обороны генерал Константин Иванович Кобец, помощник Грачева по организации штурма Дома Советов

Кобец и Волкогонов объезжали вечером 3 октября полки и дивизии, вышедшие к Москве, агитируя и требуя вмешаться в события на стороне президента.



Выдумывали чушь о “фашистском перевороте”, лгали о поголовных погромах, насилиях, убийствах, которыми якобы занялись защитники “Белого дома”. Обещали деньги, квартиры, награды добровольцам. Именно Кобец и Волкогонов вербовали добровольцев-танкистов в экипажи, расстрелявших Дом Советов.

Генерал Дмитрий Антонович Волкогонов.







СССР 2.0

В октябре 1993 года принимал активное участие в разгоне Верховного Совета России, будучи помощником генерала армии Константина Ивановича Кобеца. (По свидетельству Ю. Воронина, в разгар расстрела Белого Дома он заявил ему по телефону: «Ситуация изменилась.



Президент, как Верховный главнокомандующий, подписал приказ министру обороны о штурме Дома Советов и взял всю ответственность на себя. Мы подавим путч любой ценой. Порядок в Москве будет наведен силами армии»

За период работы в архивах у Волкогонова скопилось большое число документов по новейшей истории СССР. После его смерти в 1996 г. его дочь Ольга передала архив в библиотеку Конгресса США, были переданы документы и с 1967 – 1995 г. срок рассекречивания для которых не истек.

Ныне архив Дмитрия Волкогонова находится в библиотеке Конгресса США (Library of Congress, Washington)

16-я бригада спецназа. Командир полковник Тишин.







Полковник Тишин Евгений Васильевич. Командир – 16-й бригады спецназа – подготовка штурма

Ныне генерал-майор Тишин Е.В., председатель Координационного совета ветеранских организаций Спецназа. Учит молодежь Родину любить.

218-й отдельный батальон спецназа. Командир подполковник Колыгин.







Подполковник Колыгин Виктор Дмитриевич – командир 216-го отдельного батальона спецназа, – занимался подготовкой штурма

Ныне – Член Общественного совета города Москвы; генеральный директор Некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Фонд социальной реабилитации ветеранов и военнослужащих войск специального назначения ВДВ "Сокольники", член общественного совета при префектуре Восточного административного округа города Москвы; член координационного совета ВАО города Москвы; член Совета ветеранов ВДВ; член Комиссии по делам семьи, молодежи и детей; член счетной Комиссии Общественного совета.

Спецназ "Витязь". Лысюк Сергей Иванович







Лысюк Сергей Иванович – командир отряда специального назначения «Витязь».

Награжден За мужество и героизм, проявленные при выполнении "специального задания"

106-я дивизия ВДВ. Беляев Николай Александрович







Беляев Николай Александрович – начальник штаба 119-го гвардейского парашютно-десантного полка (106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия)

Всего Министерством обороны на штурм Дома Советов было брошено более 3000 солдат и офицеров, 10 танков, 80 БТР, 20 БМП, 15 БРДМ, свыше 60 БМД. Наибольшую активность в операции проявили офицеры 106-й воздушно-десантной дивизии: командир полка подполковник Игнатов, начальник штаба полка подполковник Истренко, командиры батальонов майор Хоменко и капитан Сусукин.

Офицеры Таманской дивизии: заместитель командира дивизии подполковник Межов, командиры полков подполковники Кадацкий и Архипов.























Офицеры Кантемировской дивизии, составившие добровольческие офицерские экипажи, стрелявшие из танков: майор Петраков и майор Брулевич, командир батальона майор Рудой, командир разведывательного батальона подполковник Ермолин, командир танкового батальона майор Серебряков, заместитель командира мотострелкового батальона капитан Масленников, командир разведывательной роты капитан Башмаков.



Непосредственно операцией руководил министр обороны Грачёв.

Куликов А.Н., генерал-лейтенант МВД. Лично курировал работу штаба оперативной группы ГУКВВ МВД РФ в гостинице «Мир». Несет ответственность за принятие командованием внутренних войск решения о блокаде. Лично руководил расстановкой подразделений внутренних войск и установкой колючей проволоки («спирали Бруно»).



Регулярно инспектировал войска оцепления.

Офицеры Кантемировской дивизии, составившие добровольческие офицерские экипажи, стрелявшие из танков: майор Петраков и майор Брулевич, командир батальона майор Рудой, командир разведывательного батальона подполковник Ермолин, командир танкового батальона майор Серебряков, заместитель командира мотострелкового батальона капитан Масленников, командир разведывательной роты капитан Башмаков. Непосредственно операцией руководил министр обороны Грачёв.

Куликов А.Н., генерал-лейтенант МВД. Лично курировал работу штаба оперативной группы ГУКВВ МВД РФ в гостинице «Мир». Несет ответственность за принятие командованием внутренних войск решения о блокаде. Лично руководил расстановкой подразделений внутренних войск и установкой колючей проволоки («спирали Бруно»). Регулярно инспектировал войска оцепления.

Куликов А.С., генерал-полковник, командующий Внутренними войсками МВД РФ. Ответственен за принятие командованием ВВ решения о блокаде и ее организацию.

Куликов Анатолий Сергеевич – генерал—лейтенант, командующий ВВ МВД России.







3 октября 1993-го года в 16.05 отдал отряду «Витязь» приказ по радио «выдвинуться для усиления охраны Останкинского комплекса». Свидетели-журналисты (в том числе из газет пропрезидентской ориентации — «Известий», «Комсомольской правды»), рассказывали впоследствии, что бронетехника внутренних войск вела беспорядочный огонь как по демонстрантам, так и по Останкинской телебашне и окрестным домам.



Сам А.Куликов утверждал, что «Витязь» открыл огонь по возглавляемым генералом А. Макашовым людям только после того как в 19.10 выстрелом из гранатомета был убит боец «Витязя» Н. Ситников и что правительственные силы «…не открывали первыми огонь. Применение оружия было целенаправленным. Не было сплошной зоны огня…».



По результатам официального расследования, выстрела из гранатомета вообще не было (за него была принята вспышка взрывпакета, брошенного из здания телецентра одним из «Витязей»).



В столкновениях у «Останкина» погиб 1 боец правительственной стороны, несколько десятков безоружных демонстрантов, два сотрудника «Останкина» и 3 журналиста, в том числе двое из них — иностранные (все сотрудники и журналисты были убиты подчиненными А.Куликова).

В качестве благодарности за расстрел безоружных демонстрантов, А.Куликов получил в октябре 1993 звание генерал-полковника.

С июля 1995 года — Министр внутренних дел РФ, с ноября – генерал армии. С февраля 1997 года — заместитель председателя Правительства Российской Федерации — Министр внутренних дел. Входил в состав Совета безопасности РФ (1995—1998), Совета обороны РФ (1996—1998).

Именно при Куликове внутренние войска в РФ разрослись до невероятных масштабов — более 10 дивизий, превратившись, по сути, во вторую армию России.



Во внутренних войсках, по утверждениям некоторых экспертов, военнослужащих всего в два раза меньше, чем в Российской армии, и при это финансирование ВВ происходит не в пример полнее и лучше.



Как отмечала газета «Московский комсомолец» (13 февраля 1997 г.), то что «отечественный жандармский корпус» разросся до таких масштабов, может означать только одно: «наши власти боятся своего народа куда больше, чем какого-нибудь агрессивного блока НАТО».

В марте 1998 года правительство В. С. Черномырдина было отправлено в отставку, при этом А. С. Куликов был снят со всех постов. В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы 3-го созыва, в декабре 2003 года — депутатом 4-го созыва. Член фракции «Единая Россия». С 2007 года — Президент Клуба Военачальников Российской Федерации.

Заместитель командующего Внутренними войсками МВД России, генерал-лейтенант Романов Анатолий Александрович.





Романов Анатолий Александрович – генерал-лейтенант, заместитель командующего Внутренними войсками МВД России, мучитель узников стадиона «Красная Пресня».

31 декабря 1994 года Указом Президента Российской Федерации награжден орденом «За военные заслуги» № 1. 5 ноября 1995 года Указом Президента Российской Федерации присвоено звание «Герой Российской Федерации». 7 ноября 1995 года Указом Президента Российской Федерации присвоено воинское звание генерал-полковник.

6 октября 1995 г. в результате террористического акта тяжело ранен в г. Грозном, чудом выжил, но остался инвалидом. С тех пор находится в состоянии комы.

Министр МВД, генерал армии Ерин Виктор Федорович.







Ерин Виктор Фёдорович – генерал армии, Министр внутренних дел России, один из основных участников октябрьских событий 1993 года.Подразделения МВД России, подчинённые Ерину, разгоняли митинги оппозиции, участвовали в осаде и штурме Дома Советов России.

1 октября 1993 года (за несколько дней до разгона парламента танками) Ерину было присвоено звание генерала армии.



Принял активное участие в вооружённом подавлении защитников Верховного Совета 3-4 октября. 8 октября получил за это звание Героя Российской Федерации. 20 октября Б. Н. Ельцин назначил его членом Совета Безопасности Российской Федерации.

10 марта 1995 года Государственная Дума выразила недоверие В. Ф. Ерину (за недоверие министру внутренних дел проголосовали 268 депутатов). 30 июня 1995 года после провала освобождения заложников в Будёновске ушёл в отставку. В 1995—2000 гг. — заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации. С 2000 г. на пенсии.

https://vk.com/album-32738224_180258121 – цинк на фото

https://vk.com/feed?w=wall-8375_369469 – цинк на информацию

PS. Так что надеюсь более не будет вопросов на тему кто отдал приказ и кто его исполнил.

http://narodtv.com/node/2892

Ну и прицепом, чтобы все вместе были, авторы письма "Раздавить гадину".







Алесь АДАМОВИЧ,

Анатолий АНАНЬЕВ,

Артем АНФИНОГЕНОВ,

Виктор АСТАФЬЕВ.

Белла АХМАДУЛИНА,

Григорий БАКЛАНОВ,

Зорий БАЛАЯН,

Татьяна БЕК,

Александр БОРЩАГОВСКИЙ,

Василь БЫКОВ,

Борис ВАСИЛЬЕВ,

Александр ГЕЛЬМАН,

Даниил ГРАНИН,

Юрий ДАВЫДОВ,

Даниил ДАНИН,

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ,

Михаил ДУДИН,

Александр ИВАНОВ,

Эдмунд ИОДКОВСКИЙ,

Римма КАЗАКОВА,

Сергей КАЛЕДИН,

Юрий КАРЯКИН,

Яков КОСТЮКОВСКИЙ,

Татьяна КУЗОВЛЕВА,

Александр КУШНЕР,

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ,

академик Д.С. ЛИХАЧЕВ,

Юрий НАГИБИН,

Андрей НУЙКИН,

Булат ОКУДЖABA,

Валентин ОСКОЦКИЙ,

Григорий ПОЖЕНЯН,

Анатолий ПРИСТАВКИН,

Лев РАЗГОН,

Александр РЕКЕМЧУК,

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,

Владимир САВЕЛЬЕВ,

Василий СЕЛЮНИН,

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО,

Андрей ЧЕРНОВ,

Мариэтта ЧУДАКОВА,

Михаил ЧУЛАКИ,

Источник: "Известия", 5.10.93

Само письмо вот здесь http://www.anticompromat.org/h…

Плюс пара известный выступлений.

Лия Ахеджакова.













Поэтому когда люди из этого списка (хотя он конечно неполон) подыхают, у меня нет к ним и их родственникам ни капли сочувствия, так как про 1993-й год лично я не забыл и помню.

UPD: Вот еще до кучи прошлогодняя статья http://ttolk.ru/?p=13309 "Павел Грачев и судьба других карателей Белого Дома". Там про некоторых фигурантов списка есть более подробная информация.

Отличившиеся в Москве 4 октября офицеры 12-го тп 4-й тд и далее пошли по «западному контрактному» пути. 26 ноября 1994 года экипажи трёх танковых колонн, вошедших на деньги Ельцина и ФСК в Грозный брать штурмом местный «Белый дом», при первых же выстрелах побросали свои танки и сдались в плен.



Из стрелявших за деньги 4 октября 1993 года из танков Т-80 по Дому Советов офицеров-наемников, 26 ноября 1994 года к дудаевцам перебежали сразу 4 командира тех танковых Кантемировских экипажей.



Демонстрируя типичное поведение наёмников, «танкисты» выдали всех своих нанимателей (они нанимались стрелять из танков за 6 млн. рублей на нос), с обидой рассказывая, что ФСК обещало им безопасную прогулку и лёгкую победу (видимо, как и в Москве в 1993 году — над женщинами и детьми), а «те» вдруг тоже стали стрелять.

Среди сдавшихся чеченцам наемников оказался капитан Русаков (в октябре 1993 года — старший лейтенант 12-го тп 4-й тд).



В октябре 1993 года именно этот танкист-наёмник с экрана ТВ самодовольно признался в том, что еще в 17.00 4 октября 1993 года вовсю лупил по «Белому дому» из своего танка Т-80, а на вопрос телекомментатора «Аты-баты» о судьбе женщин и детей в Доме Советов ответил просто:«А моя жена дома сидит и никуда не лезет…»

UPD2: Плюс для тех, кто не видел фильм "Русская тайна".







ИСТОЧНИК