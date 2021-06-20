Песни на стихи Роберта Рождественского. Баллада о песне (1981)
Фильм-концерт "Баллада о песне" – это музыкально-поэтическая композиция на стихи Роберта Рождественского. Стихи читает актер Николай Олялин. В исполнении артистов Московских театров звучат песни советских композиторов: Давида Тухманова, Марка Фрадкина, Микаэла Таривердиева, Оскара Фельцмана, Арно Бабаджаняна, Игоря Шамо. В фильме принимает участие ансамбль пластики и движения под управлением Гедриса Мацкявичуса, ансамбль скрипачей п/у П.Овсянникова, ансамбль “Мелодия” п/у Г.Гараняна.
ТО Экран 1981