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Песни на стихи Роберта Рождественского. Баллада о песне (1981)

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Фильм-концерт "Баллада о песне" – это музыкально-поэтическая композиция на стихи Роберта Рождественского. Стихи читает актер Николай Олялин. В исполнении артистов Московских театров звучат песни советских композиторов: Давида Тухманова, Марка Фрадкина, Микаэла Таривердиева, Оскара Фельцмана, Арно Бабаджаняна, Игоря Шамо. В фильме принимает участие ансамбль пластики и движения под управлением Гедриса Мацкявичуса, ансамбль скрипачей п/у П.Овсянникова, ансамбль “Мелодия” п/у Г.Гараняна.

ТО Экран 1981

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZU3B4F7z1yw
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