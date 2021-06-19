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Ялта после наводнения

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Ялта после наводнения.
18 человек пострадавших, 1 погибший. Эвакуировано 600 человек, более 7000 без света, более 100 домов подтоплены, пляжи города размыло в хлам.
Город снова открыли, но достопримечательности закрыли еще на 3 дня. Восстановительные работы в городе продолжаются.
Официально объявлено, что это было самое сильное наводнение в Ялте с 1965-го года. Тогда выпало 190 мм осадков, вчера там выпало 135 мм.
Ущерб от наводнения рассчитывают покрыть как за счет средств крымского бюджета, так и за счет помощи со стороны федерального центра.


Вид с воздуха.


О подсчете ущерба.


Прогулка по подтопленной Ялте.

































У нас все вчера по облегченной схеме (по сравнению с Керчью и Ялтой) прошло. Подтопило 3 села и пригороды.



Зато серьезно улучшилась ситуация с водохранилищами:

Чернореченское водохранилище – плюс 8,5 миллиона кубометров за сутки (власти даже заявили, что могут начать сброс воды).
Загорское водохранилище – плюс 1 миллион кубометров за сутки

Ниже, Керчь 18-19 марта.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6851526.html
Метки: Видео, керчь, крым, наводнение, севастополь, фотографии, ялта
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